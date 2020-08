مطلع شدیم شرکت «تیک تو» (Take-Two)‌،‌ مالک «راک‌استار گیمز» (Rockstar Games) دامنه‌ی اینترنتی جدیدی با آدرس gtavicecityonline.com را ثبت کرده و دامنه‌ی gtavi.com هم همزمان با ثبت این دامنه‌ی جدید، به‌روز‌رسانی شده است؛ طوری که بیشتر از قبل به صحت شایعات اینکه قصه‌ی جی‌تی‌ای ۶ در وایس سیتی رخ می‌دهد، مطمئن شده‌ایم.

جی‌تی‌ای ۵ که عرضه‌اش به هفت سال پیش بازمی‌گردد، به موفق‌ترین اثر سرگرمی تاریخ تبدیل شده. این بازی هم‌چنان بعد از چندین سال، هر هفته در لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها قرار دارد و هر چند وقت یک بار محتوای دانلودی جدیدی دریافت می‌کند که بخش آنلاین آن را فعال و پرطرفدار نگه داشته است.

راک‌استار بعد از ساخت جی‌تی‌ای ۵ بلافاصله سراغ ساخت رد دد ریدمشن ۲ رفت و دو سال پیش یکی از بزرگ‌ترین و پرجزییات‌ترین بازی‌های تاریخ را به دنیا ارایه کرد.

چندین سال است که خبر رسمی‌ای از راک‌استار در مورد بازی‌های جدیدشان نداریم و بعد از رد دد ریدمپشن ۲ راک‌استار به ساخت هیچ بازی جدیدی اشاره نکرده. از طرفی کنسول‌های نسل نهم در آستانه‌ی ظهور هستند. شکی نداریم راک‌استار در حال آماده‌سازی یک بازی عظیم برای نسل نهم است. با توجه به ساخته‌های این استودیو در دهه‌ی اخیر می‌توانیم حدس بزنیم این بازی جدید، نسخه‌ی جدید بازی جی‌تی‌ای است.

چند سال پیش شایعه شد شماره‌ی ششم بازی جی‌تی‌ای در «وایس سیتی» (Vice City) جریان دارد. طبق این شایعه یکی از شخصیت‌های قابل بازی زن است و بازی هم‌چنین مراحلی در آمریکای جنوبی دارد.

حالا با دامنه‌ی جدیدی که تیک-تو ثبت کرده روبرو شده‌ایم. دامنه‌ای که gtavicecityonline نام دارد. اگر با حروف اسم بازی، بازی کنیم می‌توانیم به GTA VIce Cityبرسیم. چیزی شبیه به کاری که کپ‌کام با اسم رزیدنت اویل ۸ کرده و آن را Resident Evil VILLage نامیده او عدد هشت یعنی VIII را در نام بازی جای داده است. البته که راک‌استار دست به چنین کاری نمی‌زند، ولی نامگذاری GTA VIce city که عدد شش در نامش باشد، تفکر جالبی است.

البته ممکن است هیچ‌کدام از این فرضیات واقعی نشوند. به هر حال قطعی نبودن این فرضیات باعث نمی‌شود ما به گمانه‌زنی نپردازیم.

شهر وایس سیتی، که برگرفته از میامی است، دو بار در بازی‌های جی‌تی‌ای استفاده شده. بدون شک یکی از محبوب‌ترین قسمت‌های مجموعه بازی GTA Vice City است. بازی فرعی GTA Vice City Stories را هم که فقط برای پلی‌استیشن ۲ و پی‌اس‌پی عرضه شد، از بهترین قسمت‌های مجموعه می‌دانیم.

لیبرتی سیتی و لوس سانتوس هم هر کدام دو بار در قسمت‌های اصلی استفاده شده‌اند. در دو بازی GTA III و GTA IV با شهر لیبرتی سیتی (یا همان نیویورک) مواجه شدیم و در بازی‌های GTA San Andreas و GTA V هم شهر بازی، لوس سانتوس (یا همان لس آنجلس) است.

کاملا واضح است که نوبت بازگشت به شهر وایس سیتی رسیده است.

نکته: عکس‌های مطلب همگی دستکاری وایس سیتی برای جی‌تی‌ای ۵ است

