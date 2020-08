تماشا کنید: تیزر عنوان Call Of Duty 2020 منتشر شد

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه و کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247 به تازگی و در نهایت پس از مدت‌ها شایعه، اشارات و نکات مخفی تیزر عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد منتشر شده و همچنین تاریخ رونمایی کامل از آن نیز از سوی شرکت Activition و استودیوی Treyarch اعلام شده است.

شرکت Activition و استودیوی Treyarch در نهایت و پس از مدت‌ها شایعه، اشارات و نکات مخفی اقدام به تایید رسمی عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد، اگر پیگیر اخبار و شایعات منتشر شده پیرو عنوان Call Of Duty 2020 بوده باشید قطعاََ اطلاع دارید که از مدت‌ها پیش نام Call Of Duty Black Ops Cold War که اکنون میدانیم که به طور قطع قرار است تا نام رسمی عنوان Call Of Duty 2020 می‌باشد لو رفته بود.

در طی روزهای گذشته همواره شایعات حول محوریت عنوان Call Of Duty 2020 بیشتر و بیشتر احتمال روایت داستان بازی در دوران جنگ سرد را قدرت می‌بخشیدند، از وبسایت مرموز که اشارات مستقیم به لوازمات قدیمی با حال و هوای سری بازی Call Of Duty: Black Ops را داشت تا ارسال شدن بسته‌هایی مرموز با محدودیت بازگشایی پیش از تاریخی معین از سوی شرکت Activition و استودیوی Treyarch برای برخی از یوتیوبرها که معماهایی را در درون خود دارا بودند؛ اما اکنون با انتشار رسمی تیزر عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد تمامی شایعات به حقیقت پیوسته و نوید از جاری شدن جانی دوباره در رگ‌های سری بازی Call Of Duty: Black Ops را می‌دهند...

با استناد بر تیزر منتشر شده از عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد اطلاعات تکمیلی و رونمایی کامل از عنوان Call Of Duty Black Ops Cold War در تاریخ 26 آگوست 2020 که مصادف است با 5ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی چیزی کمتر از یک هفته‌ی دیگر به نمایش در آمده و با طرفداران و عاشقان این سری به اشتراک گذاشته خواهد شد...

شما میتوانید در پایین تیزر منتشر شده از عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد را مشاهده کنید:





این طور که به نظر می‌رسد عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد قرار است تا حتی بیشتر از جد بزرگ خود یعنی عنوان Call Of Duty: Black Ops بر مبنای وقایع تاریخی و اتفاقات روی داده در اقصا نقاط جهان باشد، تصاویر به نمایش در آمده و اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در درون تیزر عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد اشاره به جاسوسِ تعبیه شده در خاک آمریکا از سوی جماهیر شوروی با اسم رمز Perseus دارند، شخصی حقیقی و واقعی که هویت واقعی او حتی تا به این لحظه نامعلوم می‌باشد...

لازم به ذکر است که تصاویر به نمایش در آمده در درون تیزر عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد تماماََ حقیقی بوده و واقعی می‌باشند؛ شخص مصاحبه کننده در درون تیزر عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد شخصی با نام یوری بزمنُف (Yuri Bezmenov) می‌باشد که یک فراری از سازمان ک.گ.ب (KGB) است و این مصاحبه نیز به سال 1984 میلادی تعلق دارد؛ همچنین تمامی تصاویر به نمایش در آمده در درون در درون تیزر عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد از آشوب‌ها و ناآرامی‌های به وجود آمده در بازه‌ی زمانی جنگ سرد در سراسر دنیا ضبط و تصویر برداری شده‌اند...

عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد احتمالاََ تا پیش از پایان سال 2020 برای کنسول PlayStation 4، کنسول Xbox One و پلتفرم PC و در آینده برای کنسول PlayStation 5 و کنسول Xbox Series X منشر و عرضه خواهد شد؛ منتظر رونمایی کامل از عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد در تاریخ 26 آگوست 2020 که مصادف است با 5ام شهریور ماهِ سال 1399 باشید.

نظر شما در رابطه با تیزر منتشر شده از عنوان Call Of Duty 2020 که Call Of Duty Black Ops Cold War نام دارد چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید...

