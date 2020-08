بازی The Stanley Parable: Ultra Deluxe دوباره تاخیر خورد و باید برای عرضه‌اش تا سال ۲۰۲۱ صبر کنیم. ابتدا برنامه بر این بود که این بازی سال ۲۰۱۹ عرضه شود ولی بعد از یک تاخیر، عرضه‌ی بازی به ۲۰۲۰ موکول شد. حالا بازی دوباره تاخیر خورده و باید برای دست‌یابی به آن تا ۲۰۲۱ صبر کنیم.

استنلی پاربل یکی از عجیب‌ترین تجربه‌هایی است که می‌توانید در دنیای ویدیو گیم پیدا کنید. وقتی شکسته شدن دیوار چهارم در یک بازی اتفاقی بسیار عادی باشد، می‌توان حدس زد سطح دیوانگی بازی بسیار بالاست. این بازی شما را در نقش استنلی قرار می‌دهد؛ یک کارمند ساده که در یک روز به ظاهر معمولی دیگر دستوری دریافت نمی‌کند و تصمیم می‌گیرد از اتاق‌ش بیرون بزند که دلیل این موضوع را بفهمد.

کل بازی تشکیل شده از گشت‌و‌گذار استنلی در اداره‌اش است. برای اتمام بازی فقط به چند دقیقه زمان نیاز دارید. البته این بازی ده‌ها پایان کوتاه دارد که باعث می‌شود چالش اصلی بازی گشتن هر سوراخ‌سنبه‌ای به دنبال پیدا کردن یک پایان جدید باشد. در حین راه یکی از بهترین راوی‌های کل تاریخ ویدیو گیم شما را همراهی می‌کند. راوی به هر عملی واکنش می‌دهد و در طول بازی سعی در کنترل استنلی دارد. طنز تلخ و فلسفی راوی باعث می‌شود حین این بازی که گیم‌پلی خاصی ندارد نسبت به خیلی از بازی‌های پرادعا، بیش‌تر سرگرم شویم.

بازی استنلی پاربل ابتدا به عنوان یک دستکاری (ماد) برای بازی هاف-لایف ۲ ساخته شد. بعد از محبوبیت این دستکاری، سازنده‌ی بازی یعنی «دیوی ریدن» (Davey Wreden) دستکاری‌اش را به طور کامل بازسازی کرد و آن را به عنوان یک بازی جداگانه عرضه کرد. نسخه‌ی جداگانه‌ی استنلی پاربل تنها روی کامپیوترهای شخصی موجود بود. در حال حاضر، سازنده‌های بازی مشغول ساخت نسخه‌ی ویژه‌ی بازی هستند تا بتوانند بازی‌شان را روی کنسول‌ها هم عرضه کنند.

نسخه‌ی ویژه‌ی بازی استنلی پاربل همراه با محتوا و پایان‌های بیش‌تر عرضه خواهد شد. این نسخه با استفاده از موتور بازی‌سازی یونیتی ساخته شده. یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر خوردن دوباره‌ی بازی، ساخت دوباره‌ی آن از پایه است. تغییر دادن موتور یک بازی اصلا امر ساده‌ای نیست و توسعه‌دهنده‌ها باید خیلی از کارهایی که انجام داده‌اند را دوباره از پایه انجام دهند.

نسخه‌ی اصلی بازی استنلی پاربل هفت سال پیش روی کامپیوترهای شخصی عرضه شد و توانست توجه و ستایش بسیاری دریافت کند. نسخه‌ی ویژه‌ی استنلی پاربل در سال ۲۰۲۱ برای کنسول‌ها و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد و تاریخ عرضه‌ی دقیق آن نامشخص است.

پیشنهاد می‌کنیم دوباره تریلر بامزه‌ی معرفی نسخه‌ی ویژه‌ی بازی استنلی پاربل را تماشا کنید.

