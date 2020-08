زمان عرضه‌ی بازسازی کرایسیس، که به خاطر نارضایتی طرفداران به عقب افتاده بود، بالاخره مشخص شده است. طبق خبری که الکترونیک آرتز اعلام کرده، بازی Crysis Remastered در روز ۱۸ سپتامبر روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

عرضه‌ی بازسازی کرایسیس، پس از انتشار غیر رسمی تریلر آن، به عقب افتاد. بازی در این تریلر حتی نمایانگر کیفیت نسخه‌ی اصلی و قدیمی بازی هم نبود. طرفداران در شبکه‌های اجتماعی سر و صدایی به پا کردند و در نتیجه استودیوی بازی‌سازی کرایتک زمان عرضه‌ی نسخه‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر بازسازی کرایسیس را به عقب انداخت. البته نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی در تاریخ اصلی که ۲۳ جولای بود، عرضه شد.

بازسازی کرایسیس در روز ۲۸ شهریور روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

تصور می‌کنیم در این یکی دو ماه، استودیوی بازی‌سازی چندان روی خود بازی کار نکرده و بیشتر تلاش کرده تا یک کمپین تبلیغاتی خوب برای بازی را آماده کند و این بازسازی را به شکلی بهتر، به طرفداران نشان دهد. ظاهرا از دیدگاه آن‌ها، که واقعیتش را بخواهید اشتباه هم نیست، پشت سر هم سوار کردن تعدادی لغت فنی می‌تواند به بهتر دیده شدن بازی کمک کند.

در توضیح جدید بازسازی کرایسیس، در همان پارارگراف اول آمده است که بازی از بافت‌های ۸K و قابلیت‌هایی همچون SSDO، SVOGI، SSR و SSS پشتیبانی می‌کند. شوخی نمی‌کنیم. حتی در ادامه و برای اینکه توضیحات کامل شود، گفته شده که بازسازی کرایسیس روی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس از ری تریسنگ نرم‌افزاری پشتیبانی می‌کند و روی کامپیوتر، از ری تریسینگ سخت‌افزاری. البته باید اضافه کنیم که ما نسخه‌ی ساده‌ی جملات کرایتک را گفتیم، وگرنه در توضیح ری تریسینگ نوشته شده که «بازی با استفاده از قابلیت VKRay Vulkan انویدیا توانسته است فلان و بهمان کند» و یکی دو جمله‌ی دیگر و عبارت فنی مقابل‌مان گذاشته.

ما هم که این جملات و پارگراف‌ها را دیدیم، مثل تمام گیمرها از این همه کیفیت بالا به وجد آمدیم و در پوست خود نمی‌گنجیدیم. شوخی به کنار، تریلری بسیار خوب برای مقایسه‌ی نسخه‌ی اصلی و بازسازی کرایسیس منتشر شده است. این تریلر قابلیت‌های جدید بازی مثل نورپردازی بهتر و بافت‌های با کیفیت‌تر را به نمایش می‌گذارد.

می‌توانید در ادامه این تریلر را ببینید.

بازسازی کرایسیس در روز ۲۸ شهریور روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

دانلود mp4

The post بازسازی کرایسیس شهریور روی PS4، Xbox One و PC عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala