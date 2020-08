بازسازی Demon’s Souls که به عنوان یکی از نخستین بازی‌های پلی‌استیشن ۵ معرفی شده، ظاهرا در شرف عرضه است. به تازگی متوجه شده‌ایم که یکی دو نظام رده‌بندی سنی، Demon’s Souls را از تاییدیه‌های خود گذرانده‌اند و این موضوع، با توجه به سابقه‌ی رده‌بندی‌ها، نشان از عرضه‌ی بازی در آینده‌ی نزدیک دارد.

رده‌بندی‌هایی که از آن صحبت می‌کنیم، همگی مربوط به نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها در کره‌ی جنوبی است. معمولا اگر یک بازی در نظام رده‌بندی کره‌ی جنوبی ثبت شود، چند ماهی بیشتر تا عرضه‌ی آن باقی نمانده است. بر و بچه‌های فوروم ResetEra مقایسه‌ای کوتاه درباره‌ی زمان‌بندی رده‌بندی و عرضه‌ی بازی‌ها انجام داده‌اند.

به احتمال زیاد Demon’s Souls یا برای عرضه‌ی همزمان با PS5 برنامه‌ریزی شده یا حداکثر برای چند ماه بعد از آن.

بازی Days Gone در ژانویه ۲۰۱۹ در نظام رده‌بندی کره ثبت و سه ماه بعد، در آوریل عرضه شد. بازی دث استرندینگ در سپتامبر ۲۰۱۹ در همین رده‌بندی‌های سنی ثبت و دو ماه بعد در نوامبر عرضه شد. اخیرا هم بازی Predator سونی، در ماه فوریه در کره رده‌بندی سنی و دو ماه بعد در آوریل عرضه شد.

کمی بعد از انتشار این خبر، از سوی دیگر شنیدیم که بازی در نظام رده‌بندی سنی ژاپن هم ثبت شده است.

یعنی به احتمال زیاد Demon’s Souls یا برای عرضه‌ی همزمان با PS5 برنامه‌ریزی شده، یا حداکثر چند ماه پس از ورود کنسول به بازار، شاهد انتشار این بازی هم خواهیم بود.

اینکه سونی همزمان با عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ دو بازی بزرگ مثل Spider-Man: Miles Morales و Demon’s Souls را آماده داشته باشد، به خودی خود کافی است تا فروشی بسیار خوب را برای این کنسول رقم زند. البته که بازی‌های متعدد دیگری هم با پلی‌استیشن ۵ عرضه می‌شوند، اما به غیر از این ساخته‌های سونی (که شایعات می‌گویند ممکن است حتی یکی دیگر به آن‌ها اضافه شود) بقیه‌ی بازی‌ها توسط دیگر شرکت‌ها برای عرضه‌ی همزمان با پلی‌استیشن ۵ آماده شده‌اند و همگی نسخه‌ای هم برای کنسول‌های نسل قبل دارند.

سونی هنوز هم حرفی از تاریخ دقیق عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ و قیمت آن نزده است. اگر قرار باشد Demon’s Souls همزمان با این کنسول عرضه شود، باید در کنار اعلام تاریخ و قیمت، از این بازی هم بشنویم.

