همانطور که انتظار داشتیم، جدیدترین بازی بتمن با نام «شوالیه‌های گاتهام» (Gotham Knights) رسما معرفی شده است. این بازی که توسط استودیوی بازی‌سازی مونترال برادران وارنر ساخته می‌شود، روندی کاملا متفاوت را از بازی‌های سری آرکام در پیش گرفته و مشخصا، بتمن در آن حضور ندارد.

این موضوع از نام بازی کاملا پیداست. پیش از این تصور می‌کردیم با یک بازی بتمن جدید به نام «بتمن: شوالیه‌های گاتهام» طرف هستیم، ولی بازی معرفی شده Gotham Knights نام دارد و «بتمن» هم یکی از شخصیت‌های قابل بازی آن نیست؛ در واقع، این طور که از قصه‌ی بازی در تریلرش برمی‌آید، بتمن مرده است و مراقبت از گاتهام، به دیگر یاران او سپرده شده.

زمان عرضه‌ی Gotham Knights برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

شخصیت‌های اصلی بازی «بت‌گرل»، «نایت‌وینگ»، «رابین» و «رد هود» هستند. بازی‌کننده‌ها می‌توانند از بین این چهار شخصیت یکی را انتخاب و در طول بازی از او استفاده کنند. البته هنوز نمی‌دانیم آیا امکان تغییر شخصیت بین مراحل یا چیزی شبیه به آن وجود دارد یا نه. گفته شده که شخصیت‌های بازی هر کدام قابلیت‌ها و مهارت‌های خاص خود را دارند و می‌توان با تجهیزات زیادی آن‌ها را شخصی‌سازی کرد.

نقشه‌ی بزرگی از شهر گاتهام مقابل بازی‌کننده‌ها قرار دارد. ضدقهرمان‌های مختلفی هم بخش‌هایی از شهر را گرفته‌اند. می‌توان به صورت تک نفره یا دو نفره‌ی آنلاین، به مبارزه با این ضد قهرمان‌ها رفت. در این حالت، هر کدام از بازی‌کننده‌ها یکی از شخصیت‌ها را انتخاب می‌کند و با همکاری یکدیگر، مراحل را پیش می‌برند.

معرفی بازی Gotham Knights با تریلری سینمایی و یک ویدیوی گیم‌پلی همراه شده است.

در ویدیوی گیم‌پلی می‌توانیم ببینیم که بازی از نظر روند و مبارزات، شباهتی به مجموعه‌ی آرکام ندارد و تجربه‌ای تازه و متفاوت است. مبارزات بسیار اکشن شده‌اند و سیستم مبارزات آرکام که وابسته به دفاع کردن در زمان خاصی بود، به طور کلی جایگزین یک سیستم اکشن شده است. هم‌چنین می‌توانیم ببینیم که بازی ظاهرا سیستم‌هایی مبتنی بر لوت (پیدا کردن آیتم جدید با اعداد و ارقام خاص خود) دارد؛ طوری که دشمنان سطح تراز خاص خود را دارد و احتمالا برای شکست دادنشان باید مدتی در نقشه‌ی بازی به دنبال سلاح و زره قوی‌تر باشد و سپس سراغ آن‌ها بروید.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی و گیم‌پلی بازی Gotham Knights را ببینید. این بازی برای پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوتر عرضه خواهد شد. زمان عرضه‌ی بازی برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

دانلود mp4

دانلود mp4

The post شوالیه‌های گاتهام رسما برای کنسول‌های فعلی و نسل بعد رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala