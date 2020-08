پس از یکی دو ماه شایعه و گمانه‌زنی، بالاخره ساعاتی پیش رسما شاهد رونمایی بازی Suicide Squad بودیم. همانطور که می‌دانستیم، استودیوی بازی‌سازی «راک‌استدی»، یعنی خالقان مجموعه بازی‌های بتمن: آرکام، وظیفه‌ی ساخت این بازی را بر عهده گرفته‌اند. بازی Suicide Squad قرار است در سال ۲۰۲۲ روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و کامپیوتر عرضه شود.

بازی Suicide Squad: Kill the Justice League در قالب یک تریلر انیمیشنی رونمایی شده است؛ یعنی چیزی از گیم‌پلی آن را ندیده‌ایم. با این حال، کارگردان بازی توضیحاتی درباره‌ی روند آن ارایه کرده است. بازی Suicide Squad یک اکشن تیراندازی سوم شخص است که در آن، بازی‌کننده از بین چهار شخصیت، یکی را انتخاب و در شهر بزرگ بازی، به مبارزه با قهرمان‌های دی‌سی و هم‌چنین دشمنان دیگری مشغول می‌شوند. شهر بازی، «متروپلیس» است و طبق گفته‌ی سازندگان بازی، یکی از زنده‌ترین و پرجزییات‌ترین شهری است که تا به حال در یک بازی ویدیویی دیده شده؛ با توجه به شهرهای پرجزییات بازی‌های بتمن: آرکام، انتظار داریم با محیطی زیبا طرف شویم.

از نظر داستانی هم گفته شده که قصه‌ی Kill the Justice League در ادامه‌ی دنیای مجموعه بازی‌های آرکام اتفاق می‌افتد؛ یعنی می‌توانید حدس بزنید که احتمالا کدام شخصیت‌ها در بازی حضور ندارند.

شخصیت‌های قابل بازی، «هارلی کویین»، «ددشات»، «کاپیتان بومرنگ» و «کینگ شارک» هستند. این شخصیت‌ها هر کدام مجموعه‌ای از حرکات متفاوت خود را دارند و گفته شده که تعداد حرکات هر کدام از آن‌ها حتی از تمام حرکات بتمن بیشتر است. این چهار شخصیت هم‌چنین به شکلی متفاوت در شهر حرکت می‌کنند و قابلیت‌های مانور مختص به خود را دارند.

بازی را می‌توان به صورت تک‌نفره‌ی آفلاین یا چند نفره بازی کرد. در هر حال، مراحل به همراه چهار شخصیت Suicide Squad انجام می‌شوند. اگر بازی‌کننده خودش به صورت تک‌نفره بازی کند، روی هر چهار شخصیت کنترل خواهد داشت و می‌تواند در لحظه، بین آن‌ها جابه‌جا شود. در چنین حالتی شخصیت‌ها توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شوند.

بازی‌کننده‌های آنلاین هم در هر زمان و موقعیتی می‌توانند به بازی دوستان خود ملحق شوند و کنترل یکی از شخصیت‌ها را برعهده گیرند. می‌توان بدون هیچ وقفه‌ای هم از بازی دیگران خارج شد تا کنترل دوباره به هوش مصنوعی سپرده شود.

اطلاعات بیشتری از بازی منتشر نشده است و با توجه به اینکه عرضه‌ی آن برای سال ۲۰۲۲ و کنسول‌های نسل بعد در نظر گرفته شده، احتمالا به این زودی‌ها هم دوباره از Suicide Squad: Kill the Justice League نخواهیم شنید. فعلا باید منتظر عرضه‌ی بازی دیگر دی‌سی یعنی Gotham Knights باشیم.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی Suicide Squad: Kill the Justice League را ببینید.

