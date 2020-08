جف گراب: احتمالاً به زودی شاهد یک Nintendo Direct جدید خواهیم بود

نینتندو دایرکت بعدی کی برگزار می‌شود!؟ این سؤالی است که افراد زیادی به دنبال پاسخی برای آن می‌گردند. بله درست که نینتندو این غول ژاپنی در حوزه‌ی سرگرمی، به تازگی مینی دایرکت‌های زیادی را ارائه داده است و مراسم تبلیغاتی و گفت‌وگو محور زیادی را برگزار کرده است، اما یک نینتندو دایرکت پُر و پیمون هنوز چیزی است که خبری از آن نیست و طرفداران بی‌صبرانه منتظر اطلاعات جدید در این خصوص هستند. این مسئله قرار است به زودی تغییر کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از جف گرابِ سرشناس که به تازگی اطلاعات درست زیادی را افشا کرده است، نینتندو دایرکت بعدی در همین جمعه‌ی پیش رو برگزار خواهد شد. جف گراب تأکید کرد که شانس برگزاری این دایرکت در تاریخ اعلام شده بسیار بالا می‌باشد. جف این هشدار را نیز به مخاطبانش داد که با توجه به سیاست‌های جدید نینتندو و همکاری‌های تجاری اخیر، شاید این دایرکت پیش رو یک مراسم کامل و طولانی نباشد اما به طور قطع نینتندو یک دایرکت جدید تا پیش از نیمه‌ی ماه سپتامبر میلادی برگزار خواهد کرد، و در این مراسم تمرکز ویژه‌ای بر روی عناوین جدید انحصاری و ساخت استودیوهای داخلی خواهد گذاشت.

همه‌ی این‌ها را گفتیم ولی فراموش نکنید که شایعات اخیر چیز دیگری می‌گفتند و با صحبت‌های گراب اندکی تفاوت داشتند. به هر حال تجربه نشان داده که برنامه‌های نینتندو هیچوقت قابل پیش‌بینی نبوده و در همین چند وقت اخیر شاهد حرکت‌های غیر منتظره‌ای از آن‌ها بودیم، بنابراین صحبت‌های جف را به دیده‌ی شایعه بنگرید، صرفنظر از سابقه و اعتباری که دارد.

اما این‌که شاهد چه رونمایی‌هایی در این مراسم باشیم، البته اگر مراسمی برگزار شود، باید بگوییم که احتمالات فراوان است. از شایعه‌های عرضه‌ی کالکشن برای بازی‌های ماریو و زلدا گرفته تا نسخه‌ی نینتندو سوئیچ The Legend of Zelda: Skyward Sword که به تازگی در یکی از فروشگاه‌ها فهرست شده بود. به همه‌ی این‌ها Pikmin 3 Deluxe را نیز اضافه کنید که قرار است در سال جاری برای نینتندو سوئیچ عرضه شود و احتمالاً شاهد اطلاعات جدیدی از آن باشیم. نیازی به گفتن نداشت اما پای The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 هم وسط است، طرفداران مدت‌هاست که مشتاقانه منتظر خبر جدیدی از این بازی به شدت مورد انتظار هستند. فعلاً باید منتظر ماند و دید. طرفداران نینتندو فراموش نکنید، همین الآن جمعه‌ی پیش رو را در تقویمتان علامت بزنید. در صورت دریافت اطلاعات جدید شما را در جریان خواهیم گذاشت.

منبع متن: pardisgame