نسخه کامپیوتر بازی Call of Duty: Black Ops - Cold War در انحصار Battle.Net خواهد بود

بعد از ماه‌ها شایعه‌پراکنی و اشارات زیاد به نسخه جدید Call of Duty، شرکت Activision بالاخره چند روز پیش بازی Call of Duty: Black Ops - Cold War را تایید کرد و قرار شد رونمایی کامل را روز 5 شهریور ببینیم. اما آن‌ها تصمیم گرفتند پیش از رونمایی، اطلاعات جدیدی درباره آن منتشر کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، کانال خبری Charlie INTEL در توئیتر اعلام کرد Activision به‌تازگی ایمیل‌های تبلیغاتی برای بازی جدید Black Ops ارسال کرده و در آن‌ها تایید نمودند که نسخه کامپیوتر بازی Black Ops - Cold War در انحصار Battle.Net خواهد بود. این تصمیم چندان تعجب برانگیز نیست چون Call of Duty: Modern Warfare و Warzone به‌همراه چند بازی قبلی دیگر هم در کامپیوتر انحصاری Battle.Net بودند، اما به هر حال رویکردی بحث برانگیز است.

همچنین تایید شده که نسخه کامیپوتر Black Ops - Cold War توسط Beenox توسعه داده می‌شود که سابقه کار روی Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered و نسخه کامپیوتر بازی‌های Call of Duty: Black Ops 4 و Call of Duty: Modern Warfare را دارد.

منبع متن: pardisgame