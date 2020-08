ایستراگی جدید در The Last of Us Part II پیدا شد

به گزارش PardisGame و به نقل از dualshockers، بازیکنان The Last of Us Part II اخیراً متوجه یک easter egg تازه در بازی شده‌اند. در اصل، دو ایستر اگ. با به اتمام رساندن هر کدام از درجه سختی‌های Grounded و Permadeath ایستر اگ‌های در ending credits (صفحاتی که نام دست‌اندرکاران را در انتهای بازی نمایش می‌دهند) مشاهده خواهید کرد.

درجه سختی Grounded برای اولین بار در نسخه اول the Last of Us معرفی شد. به کمک این حالت کشندگی دشمنان چند برابر شده و کمیاب بودن مهمات، ارتقاءها و وسایل برای crafting بیشتر می‌شود. همچنین در این درجه سختی، حالت listen mode را نیز نخواهید داشت.

با کامل کردن بازی روی درجه‌ی Grounded که سخت‌ترین حالت موجود می‌باشد، می‌توانید به برداشت Joel از آهنگ Future Days به هنرمندی Pearl Jam دسترسی پیدا کنید. این موسیقی چندین بار در طول بازی پخش می‌شود اما این نسخه را فقط می‌توانید در credit roll حالت Grounded مشاهده کنید.

اگر بازی را با Permadeath به اتمام برسانید، نسخه‌ی Ellie از آهنگ Through the Valley در طول مشاهده‌ی نام سازندگان پخش می‌شود. Through the Valley که توسط Shawn James نوشته شده در تریلرهای مختلف و تبلیغات تلویزیونی The Last of Us Part II نیز استفاده شده. با به اتمام رساندن بازی در هر درجه سختی نیز Ellie و Joel را خواهید داشت که آهنگ Wayfaring Stranger از Johnny Cash را اجرا می‌کنند.

The Last of Us Part II یکی از جنجال برانگیزترین و به یادماندنی‌ترین عنوان‌های منتشر شده در سال 2020 بوده است. پیش‌تر به صورت رسمی اعلام شده که این بازی به PS5 نیر خواهد آمد و Naughty Dog قول داده که بخش مولتی پلیر هم در آینده نه چندان دور به بازی اضافه شود.

منبع متن: pardisgame