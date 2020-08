سرانجام اولین تیزر از بازی The Lord of the Rings: Gollum منتشر شد

ساعاتی پیش استودیوی آلمانیِ Daedalic Entertainment اولین تیزر از بازی The Lord of the Rind: Gollum را منتشر کرد. در این تیزر نیز چیز زیادی از بازی مشخص نمی‌شود ولی نشانه‌های خوبی وجود دارد که احتمالا در آینده چیزهای بیشتری از بازی خواهیم شنید.

به گزارش پردیس‌گیم، این تیزر جدید که بدون هیچ اطلاعیه‌ی قبلی و به صورت ناگهانی منتشر شده، شخصیت "گالوم" را در حال خروج از یک غار و نگاه‌کردن به فوران‌های آتشفشانیِ یک کوه که احتمالا کوهِ نابودی (Mount Doom) باشد، نشان می‌دهد. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، این تیزر چیزی که یک سال پس از معرفی بازی انتظارش را داشتیم، نیست ولی همین انتشار ناگهانی شاید نشانه‌ای از این باشد که در آینده‌ی نزدیک و شاید همین هفته‌ی آینده در رویداد Opening Night Live شاهد اطلاعاتی جدید و جذاب از بازی باشیم.

عنوان The Lord of the Ring: Gollum یک بازی ماجرایی و مخفی‌کاری است که بازیکنان را در نقش شخصیت "گالوم" قرار داده و داستان وی را در سفری خطرناک پیش از اتفاقات فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring روایت می‌کند. در حالی که "گالوم" جنبه‌ی شیطانی و خبیثِ این شخصیت است، بخش خوب وی یعنی "اسمیگل" (Smeagol) نیز گاهی اوقات در بازی حضور دارد و شما می‌توانید کنترل این جنبه از شخصیت او را نیز در دست بگیرید و خب زمانی در بازی می‌رسد که شما باید میان پذیرفتن راهنمایی‌های خوب "اسمیگل" و یا پیروی از اعمال شیطانیِ "گالوم" تصمیم‌گیری کنید.

تاکنون اطلاعات زیادی از المان‌های گیم‌پلیِ بازی و هم‌چنین داستانِ آن به اشتراک گذاشته نشده ولی طبق گفته‌ها مبنای و هسته‌ی اصلی گیم‌پلی براساس عناصر مخفی‌کاری است. بازی The Lord of the Rings: Gollum در تاریخی نامعلوم در سال 2021 برروی کنسول‌های PS5 و Xbox Series X و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. گرافیک و کیفیت بصریِ بازی در گیم‌پلی هنوز به صورت کامل مشخص نشده ولی با توجه به اسکرین‌شات‌های منتشرشده، قرار نیست با بنچمارکی برای کنسول‌های نسل بعد طرف باشیم.

شما می‌توانید در زیر اولین تیزر منتشرشده از بازی را مشاهده نمایید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود باکیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

نظر شما چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame