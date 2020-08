عرضه‌ی بازی دث‌لوپ (Deathloop)، جدیدترین ساخته‌ی استودیوی آرکین، عقب افتاده و این بازی به جای اواخر سال ۲۰۲۰ در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

توسعه‌دهندگان بازی دث‌لوپ همراه با اعلام تاریخ انتشار جدید بازی، بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن گفته‌اند که دلیل اصلی این تاخیر، پایین بودن سرعت توسعه‌ی بازی در شرایط حاضر است. این روزها کارمندان استودیوهای بازی‌سازی مجبورند کارهای خود را در خانه انجام دهد و این موضوع باعث کاهش بازدهی کارمند‌های استودیوها شده است.

بازی Deathloop قرار بود یکی از عناوینی باشد که همزمان با کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه می‌شود. با احتساب این خبر جدید، پلی‌استیشن ۵ یکی از بازی‌های به هنگام عرضه‌ی خود را که در واقع طی قراردادی به یکی از بازی‌های انحصاری این کنسول تبدیل شده، از دست داده است.

بازی دث‌لوپ یک اکشن اول شخص و گیم‌پلی آن تا حدودی یادآور دیس‌آنرد،‌ معروف‌ترین ساخته‌ی استودیوی آرکین است. البته دث‌لوپ خیلی سریع‌تر شده و طبق چیزی که در تریلر بازی دیده‌ایم با یک اکشن اول بسیار روان طرف هستیم. البته که مثل دیگر بازی‌های آرکین، روند دث‌لوپ اکشن محض نیست و می‌توان از آن به عنوان یک پازل اکشن و سریع یاد کرد. شخصیت اصلی بازی، «کلت» (Colt) نام دارد. او قاتلی حرفه‌ای است که در یک چرخه‌ی زمانی گیر افتاده و برای خلاص شدن از این چرخه باید هشت هدف خود را به قتل برساند.

در این بازی، مانند دیس‌آنرد علاوه بر اسلحه‌ها، به انواع مختلفی از قدرت‌های فراطبیعی مجهز شده‌ایم. در حین به قتل رساندن اهداف، «جولیانا» (Julianna) که رقیب کلت است و مانند کلت قاتل مجهز و ماهری است، سد راه می‌شود. می‌توان به دیگر بازی‌کننده‌ها اجازه داد که به صورت آنلاین به جای هوش مصنوعی کنترل جولیانا را در دست بگیرند. مشخصا حالت آنلاین، چالش بازی را به سطح بالاتری می‌رساند و باعث خلق موقعیت‌های جدیدی می‌شود.

محیط و موسیقی دث‌لوپ یادآور دهه‌ی ۶۰ میلادی است. بر اساس چیزی که در تریلر بازی دیدیم، مانند بسیاری از بازی‌های نسل نهم شاهد یک جهش چشم‌گیر گرافیکی نیستیم. در تمام نسل‌های کنسولی، بین ظاهر بازی‌های نسل جدید‌تر و نسل قبلی یک شکاف عظیم گرافیکی وجود داشت ولی در این نسل با وجود سخت‌افزار قوی‌تر، پیشرفت جدی گرافیکی‌ای وجود ندارد. البته این موضوع تا حدودی به منابع محدود توسعه‌دهنده‌ها نسبت به قدرت کنسول‌ها ربط دارد. کنسول‌ها به قدری قدرتمند شده‌اند که توسعه‌دهنده‌ها نمی‌توانند از تمام قدرت آن‌ها استفاده کنند.

بازی دث‌لوپ در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. جدیدا انحصاری شدن بسیاری از بازی‌ها فقط به نسخه‌ی کنسولی آن‌ها محدود شده و اکثر بازی‌هایی که به صورت انحصاری روی یک کنسول عرضه می‌شود، نسخه‌ای هم برای کامپیوتر دارند. این موضوع برای کسانی که کامپیوتر، پلتفرم اصلی‌شان برای بازی کردن است، بسیار خوشایند خواهد بود و در عین حال هم باعث می‌شود بازی‌ها در دسترس دامنه‌ی وسیع‌تری از مخاطبان قرار گیرند.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر شگفت‌انگیز دث‌لوپ را ببینید و از موسیقی و استایل هنری این تریلر لذت ببرید.

