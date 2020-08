شرکت بازی‌سازی سگا، تاریخ عرضه‌ی هفتمین شماره‌ی مجموعه بازی‌های یاکوزا را مشخص کرده است. طبق خبری که سگا اعلام کرده، بازی Yakuza: Like a Dragon در روز ۱۳ نوامبر روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

در روز ۲۳ آبان می‌توانیم منتظر عرضه‌ی بازی روی تمام پلتفرم‌ها به غیر از پلی‌استیشن ۵ باشیم.

نسخه‌هایی هم از بازی برای نسل بعد کنسول‌ها در نظر گرفته شده‌اند. طی قرارداد سگا و مایکروسافت، نسخه‌ی نسل بعد Yakuza: Like a Dragon به صورت انحصاری روز عرضه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس، برای خرید روی این کنسول موجود خواهد بود. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی در آینده عرضه می‌شود و زمان مشخصی برای عرضه‌ی آن اعلام نشده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر نصف بیشتر بازی‌های کامپیوتر روی استیم عرضه نمی‌شوند، باید زین پس به فروشگاهی که می‌توان نسخه‌ی کامپیوتر یک بازی را تهیه کرد هم اشاره کنیم. نسخه‌ی کامپیوتر Yakuza: Like a Dragon روی استیم عرضه می‌شود.

بازی Yakuza: Like a Dragon که در ژاپن با نام «یاکوزا ۷» عرضه شده، روندی کاملا متفاوت با قسمت‌های قبلی این مجموعه دارد. شخصیت اصلی یاکوزا ۷ از کودکی علاقه‌ی بسیاری به نقش‌آفرینی‌های ژاپنی و مشخصا دراگون کوئست داشته و در نتیجه، خودش را به عنوان قهرمانی در یک نقش‌آفرینی ژاپنی می‌پندارد. مبارزات یاکوزا ۷ هم کاملا بر پایه‌ی قواعد استاندارد نقش‌آفرینی‌های نوبتی ژاپنی طراحی شده‌اند.

با پایان رسیدن قصه‌ی «کازوما کیریو» در یاکوزا ۶، قرار است در یاکوزا ۷ با شخصیت‌ها، داستان و محله‌هایی کاملا تازه روبرو شویم. نه‌تنها خبری از کازوما کیریو نیست، بلکه شخصیت اصلی یاکوزا ۷ یعنی «ایچیبان کاسوگا»، به جای محله‌ی اصلی بازی‌های یاکوزا یعنی «کاموروچو»، پا به نقشه‌ای بزرگتر و متفاوت می‌گذارد.

تریلری تازه از یاکوزا ۷ منتشر شده است که چهار شخصیت اصلی بازی و کلاس‌هایی که می‌توانند در بازی داشته باشند را به تصویر می‌کشد. این کلاس‌ها هر کدام توانایی‌ها و حرکات مخصوص به خود را دارند. می‌توانید این تریلر را در ادامه ببینید.

