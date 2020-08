استودیوی کوچک چینی «گیم ساینس» (Game Science) از بازی خود به نام «افسانه‌ی سیاه: وو کانگ» (Black Myth: Wu Kong) رونمایی کرد. این رونمایی همراه با یک تریلر حیرت‌انگیز ۱۳ دقیقه‌ای از گیم‌پلی این بازی انجام شده است.

اولین تلاش کشور چین در ساخت بازی‌های تراز اول در مدت چند روز توانسته کل اینترنت را شگفت‌زده کند و بسیاری از گیمر‌ها در حال ستایش بازی وو کانگ هستند.

بازی وو کانگ برای کامپیوترهای شخصی و کنسول‌ها در تاریخی نامعلوم عرضه خواهد شد.

شاه میمون یکی از معروف‌ترین اسطوره‌های چین است. میمونی خودنما و جاودان، با قدرت بی‌همتا که حتی تقریبا تمام خدایان چینی هم نمی‌توانند او را شکست دهند. داستان‌های شاه میمون از کتاب «سفر به غرب» نشات می‌گیرند و افسانه‌هایی پر از نماد و طنزگونه، در دیوانه‌وار‌ترین حالت ممکن هستند. ماجراهای شاه میمون در این مطلب نمی‌گنجند و پیشنهاد می‌کنیم حتما راجع به آن‌ها بخوانید زیرا شگفت زده‌تان می‌کنند.

اولین چیز چشم‌گیر بازی Black Myth ظاهر آن است. گرافیک بازی واقعا حس یک تجربه‌ی نسل نهمی را القا می‌کند. نور پردازی و جزییات محیطی بازی به معنای واقعی کلمه خیره‌کننده هستند. انیمیشن‌های شخصیت‌های بازی به شکل عجیبی روان و زیبا هستند. حملات در این بازی از روی حرکات واقعی هنرهای رزمی، مخصوصا کنگ‌فو ساخته شده‌اند و تماشای مبارزات شخصیت‌های بازی شدیدا لذت‌بخش است.

گیم‌پلی بازی حس و حالی شبیه به جدیدترین بازی جنگ ستارگان دارد؛ مبارزات دارک سولز‌طور اما سریع‌تر و اکشن‌تر. البته نقطه‌ی تمایز مبارزات این بازی با دیگر مبارزات دارک سولز‌طور توانایی‌های شاه میمون است. او می‌تواند به موجودات دیگر تبدیل شود، خودش را تکثیر کند و از اسلحه‌های جادویی استفاده کند که این قابلیت‌های او گیم‌پلی را بسیار جذاب می‌کنند.

داستان و محیط بازی از اسطوره‌های چینی لبریز شده و هر نقطه از بازی اشاره به قسمتی از فرهنگ چین دارد. متاسفانه از بازی اطلاعات کمی وجود دارد و اکثر آن‌ها به زبان چینی هستند و نمی‌توانیم به طور دقیق چیزی از داستان بازی بفهمیم.

در کل تریلر گمان می‌کنیم شخصیت اصلی شاه میمون است؛ اما وقتی به آخر تریلر می‌رسیم شاه میمون دیگری را با زره معروف ووکانگ و دو پر بزرگ روی سرش می‌بینیم. می‌توانیم احتمال بدهیم که شخصیت اصلی بازی شاه میمون واقعی نیست. شاید دلیل این که اسم بازی «وو کانگ»‌ است و «ووکانگ» نیست هم همین باشد که داستان شخصیت دیگری بجز شاه میمون واقعی روایت می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود توسعه‌دهندگان آزادی بیش‌تری در شکل دادن به داستان بازی داشته باشند.

در هر صورت ما حسابی برای این تریلر هیجان‌زده شده‌ایم و امیدواریم سازنده‌های بازی بتوانند چیزی که دیدیم را با همین کیفیت عرضه کنند. اگر تا حالا به اندازه‌ی کافی حیرت‌زده نشده‌اید باید بگوییم که این بازی تا این مرحله فقط توسط سی نفر ساخته شده! سازنده‌های بازی گفته‌اند بازی هنوز خیلی جای کار دارد و آن‌ها نیاز به افراد بیش‌تری برای ادامه‌ی توسعه‌دادن بازی دارند.

طبق وب‌سایت رسمی بازی، وو کانگ برای کامپیوترهای شخصی و کنسول‌ها در تاریخی نامعلوم عرضه خواهد شد. احتمال می‌دهیم هدف اصلی آن‌ها کنسول‌های نسل نهم باشد زیرا ارائه دادن کیفیتی در این سطح از توان کنسول‌های نسل هشتم خارج است.

پیشنهاد می‌دهیم همین حالا گیم‌پلی دیدنی افسانه‌ی سیاه: وو کانگ را در ادامه ببینید.

