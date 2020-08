تاریخ انتشار و جزئیات بخش داستانی Call of Duty: Black Ops - Cold War لو رفت

Activision فردا در Call of Duty: Warzone رسما از بازی Call of Duty: Black Ops - Cold War رونمایی می‌کند اما توضیحات مربوط به این بازی امروز لو رفتند. با توجه به گزارش CharlieIntel، این اطلاعات روز 24 اوت (3 شهریور) در فایل‌های آپدیت Call of Duty: Modern Warfare لو رفتند. البته این اتفاق عجیبی نیست، مخصوصا اینکه خود Call of Duty: Warzone هم به همین طریق لو رفته بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، در توضیحات فایل‌های آپدیت جدید Call of Duty: Modern Warfare نوشته شده که Call of Duty: Black Ops - Cold War دنباله مستقیم "بازی اوریجینال و پرطرفدار Call of Duty: Black Ops" است. این بازی در اوایل دهه 80 میلادی جریان دارد و بازیکنان در بخش داستانی آن با اشخاص تاریخی و حقایقی تلخ روبه‌رو می‌شوند و در مناطقی نمادین مثل برلین شرقی، ویتنام، ترکیه، مراکز فرماندهی کاگ‌ب شوروری و مواردی دیگر می‌جنگند. شخصیت‌های Mason، Woods و Hudson بازگشته‌اند و شخصی مرموز به‌نام Perseus را تعقیب می‌کنند که قصد بی‌ثبات‌ کردن توازن جهانی قدرت و تغییر مسیر تاریخ را دارد.

همچنین تاریخ انتشار بازی هم در این توضیحات لو رفته و قرار است این عنوان روز 13 نوامبر (23 آبان) منتشر شود. در بخش چندنفره و زامبی هم تعداد زیادی سلاح و ابزار از جنگ سرد وجود دارند. باید منتظر بود و دید بخش زامبی به یک حالت واقع‌گرایانه‌تر با سلاح‌های خود باز می‌گردد یا دوباره مثل چند نسخه اخیر چیزهای دیوانه‌واری خواهد داشت. طی روزهای آتی باید منتظر اطلاعات و تاییدیه‌های بیشتر باشیم.

فعلا تمام جزئیات را به عنوان شایعه در نظر بگیرید. Call of Duty: Black Ops - Cold War همچنین در شب افتتاحیه Gamescom هم نمایش خواهد داشت.

