به گزارش پردیس‌گیم، شاید به جرأت بتوان گفت که بازی Ratchet and Clank: Rift Apart یکی از موردانتظارترین بازی‌های PS5 می‌باشد، خبر خوش اینکه به زودی شاهد نمایش دیگری از این بازی خواهیم بود. آقای جف کیلی، فعالِ سرشناس حوزه‌ی بازی، در حساب توئیترش اعلام کرد که در شب افتتاحیه‌ی مراسم Gamescom شاهد تریلر گیم‌پلی جدیدی از بازی خواهیم بود. این مراسم قرار است 2 روز دیگر یعنی پنجشنبه 6 شهریور ماه ساعت 22:30 برگزار شود.

قرار است در شب افتتاحیه‌ی گیمزکام شاهد نمایشی بیش از 2 ساعته باشیم که در آن 38 بازی از 18 ناشر مختلف نمایش خواهند داشت. Ratchet and Clank نیز یکی از آنان است. تا کنون حضور بازی‌هایی چون: Call of Duty: Black Ops – Cold War، بسته‌ی گسترش‌دهنده Doom Eternal به نام The Ancient Gods، Fall Guys: Season 2 همچنين اطلاعات تکمیلی درباره Destiny 2: Beyond Light – Stasis را نیز شاهد خواهیم بود.

تیزر منتشر شده درباره حضور Ratchet and Clank: Rift Apart را در پائین مشاهده بفرمایید:

دانلود ویدیو

تماشا به صورت تمام صفحه

خب دوستان نظرتان چیست؟ منتظر نمايش جدیدی از این بازی هستید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame