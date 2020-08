استخدام نیروی استودیوی مرموز Microsoft تمامی ندارد؛ کارگردان Marvel’s Avengers و نویسنده ارشد Destiny 2 نیز به The Initiative پیوستند

همان‌طور که می‌دانید در طول چند سال گذشته، Microsoft تمرکز ویژه‌ای برروی گسترش استودیوهای خود با نام Xbox Game Studios داشته و علاوه بر خرید استودیو‌های خوشنامی نظیرِ Ninja Theory و Obsidian، به تاسیس استودیو نیز پرداخته که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها استودیوی واقع در سانتامونیکا یعنی The Initiative است.

ریاست این استودیو برعهده‌ی "دارل گالاگر" (با سابقه‌ی کار برروی عناوینی نظیر Rise of the Tomb Raider و Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) بوده و از جمله کسانی که در ماه‌های گذشته به این استودیو پیوسته‌اند می‌توان به افرادی با سابقه‌ی کار برروی فرانچایزهای بزرگ صنعت بازی نظیر Red Dead Redemption ،God of War ،Uncharted و Battlefield اشاره کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، "دارل گالاگر" اخیرا لیست افراد تازه پیوسته به The Initiative را به اشتراک گذاشته و همانند دفعات قبل نام‌های بزرگی میان آن‌ها دیده می‌شود؛ از جمله‌ی این افراد می‌توان به "رمی لاکوست" (کارگردان Marvel’s Avengers)، "کریستین تامپسون" (نویسنده ارشد Destiny 2) و "ریچارد برنز" (طراح ارشد رابط‌ کاربری از استودیو Playground Games) می‌شود. در زیر می‌توانید لیست کامل افرادی که اخیرا به The Initiative پیوسته‌اند را مشاهده نمایید.

"رمی لاکوست (Crystal Dynamics)، کریستین تامپسون (Bungie و Cryptic Studios)، جاستین پِرز (Bioware و Respawn Entertainment)، دنیل استیمر (Crystal Dynamics)، فرانسیسکو گارسیا (N@ughty Dog)، ریچارد برنز (Playground Games)، سیلویا چمبرز (N@ughty Dog)، نیکول پلام (The Coalition و Insomniac Games) و جاناتان چاوز (Treyarch)، فابیان المِرز، کرت لودی، آنتونی سیلوا، یوکا موراتا، الاینا اسکات و جان لِو. "

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با لیست باسابقه و پراستعدادی روبرو هستیم؛ Microsoft هنوز هیچ اشاره‌ای به عنوان در دستِ ساخت The Initiative نکرده ولی "فیل اسپنسر" در گذشته اعلام کرذه که آن‌ها در حال انجام "کارهایی جدید و چیزهایی قدیمی به روش جدید" هستند.

طبق شایعات نیز این استودیو هم‌اکنون برروی ریبوت IP قدیمیِ استودیو Rare یعنی Perfect Dark کار می‌‌کند. البته هیچ‌گونه نمی‌توان برروی این شایعه حساب باز کرد ولی با توجه به افرادی که اخیرا استخدام شده‌اند نیز نمی‌توان کاملا آن را در کرد؛ چرا که بسیاری از این افراد در کارنامه‌ی خود سابقه‌ی کار برروی داستان‌هایی با محوریت شخصیت مونث و شوتر‌های اول‌شخص را دارند.

به نظر شما The Initiative برروی چه عنوانی کار می‌کند؟ ریبوت Perfect Dark یا عنوانی کاملا جدید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame