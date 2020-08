همان‌طور که قول داده شده بود، ساعاتی پیش استودیو Gearbox سرانجام با انتشار تریلری جدید از آخرین DLC داستانی بازی Borderlands 3 با نام Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck رونمایی کرد.

این بسته‌ی الحاقی توضیح می‌دهد که چه چیزی سبب شده تا psycho‌های روانی و تشنه‌ی خونِ بازی چنین رفتارهای عجیبی داشته باشند. داستان این DLC در ذهنِ psychoی معروف یعنی Krieg روایت می‌شود؛ چرا که دانشمند Borderlands یعنی "پاتریسیا تَنیس" (Patricia Tannis) باور دارد که psychoها به خاطر دانش مکانی به نام Vaulthalla دیوانه شده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم، طبق وعده‌ها و صحبت‌های سازندگان تم و موضوع غیرمعمول این DLC سبب شده تا این بخش داستانی نسبت به بسته‌های الحاقیِ پیشین بسیار متفاوت باشد. چرا که شما به کندوکاو روانِ بیمار Krieg پرداخته و دنیا را از دریچه‌ی دیدگاه اون خواهید دید. همانند همیشه، در اینجا نیز اسلحه‌ها و آیتم‌های تزئینیِ مختلفی وجود دارد که با به دست‌آوردن‌شان می‌توانید در دیگر بخش‌های بازی نیز از آن‌ها استفاده کنید.

شما در زیر می‌توانید تریلر جالی و البته کمیِ عجیب منتشرشده در این رابطه را مشاهده نمایید





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

بسته‌ی الحاقی Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck از تاریخ 10 سپتامبر (20 شهریور) برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC در دسترس خواهد بود. هم‌چنین در این تاریخ آپدیتی رایگان که حداکثر لولِ بازیکنان را تا 65 افزایش می‌دهد، منتشر خواهد شد.

اگر Season Pass بازی Borderlands 3 را خریداری کرده‌اید، می‌توانید در تاریخ ذکر شده به تجربه‌ی این DLC بپردازید. البته امکان خرید این بسته به صورت جداگانه نیز وجود دارد اگرچه هنوز قیمتِ دقیق آن مشخص نشده است.

نظر شما چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame