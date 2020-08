یکی دو گزارش تازه، به برنامه‌های نینتندو برای عرضه‌ی مدلی جدید از کنسول سوییچ جدید اشاره کرده‌اند. این طور که به نظر می‌رسد، در نیمه‌ی نخست سال آینده‌ی میلادی باید منتظر عرضه‌ی مدل ارتقا یافته‌ی سوییچ با قابلیت‌هایی تازه باشیم.

نخستین گزارش، توسط روزنامه‌ای تایوانی منتشر شد؛ گزارشی که با استناد به منابعی موثق، خبر از شروع ساخت مدل بعدی نینتندو سوییچ داده بود. گفته شده که شرکت‌های تولید کننده‌ی قطعات در چین، شروع به ساخت سخت‌افزار مدل بعدی سوییچ کرده‌اند تا این کنسول برای عرضه در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ آماده باشد.

گفته شده این کنسول قدرت پردازشی بالاتری دارد و می‌تواند کیفیت خروجی ۴K روی بازی‌ها ارایه کند.

این گزارش تایوانی به قابلیت‌هایی تازه برای تعامل با کنسول و هم‌چنین گرافیک بالاتر،‌ به عنوان مشخصه‌های جدید مدل ارتقا یافته‌ی سوییچ اشاره کرده بود.

پس از انتشار این خبر، وب‌سایت بلومبرگ هم با تایید گزارش‌های منتشر شده، اعلام کرد که که آن‌ها از وجود مدل جدید نینتندو سوییچ با خبر هستند و این کنسول، در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد. مشخصات دقیق این مدل جدید ظاهرا هنوز نهایی نشده‌اند، ولی بلومبرگ نوشته است که نینتندو می‌خواهد این کنسول قدرت پردازشی بالاتری داشته باشد و هم‌چنین بتواند کیفیت خروجی ۴K را روی بازی‌ها ارایه کند.

طبق گزارش بلومبرگ، بازی‌های آینده‌ی سوییچ، چه آن‌هایی که توسط خود نینتندو ساخته می‌شوند و چه آن‌هایی که دیگر شرکت‌ها مشغول به ساخت‌شان هستند، با در نظر گرفتن هر دو مدل سوییچ در حال توسعه هستند.

بلومبرگ نوشته است که نینتندو چندان به عرضه‌ی بازی در سال ۲۰۲۰ فکر نمی‌کند و برنامه‌های خود را کاملا برای سال ۲۰۲۱ تنظیم کرده است؛‌ طوری که نباید در سال فعلی میلادی منتظر عرضه‌ی بازی‌های زیادی از سوی نینتندو باشیم.

البته که نینتندو همین حالا هم تنها با عرضه‌ی قسمت جدید مجموعه بازی‌های انیمال کراسینگ، بیشتر از هر شرکت بازی‌سازی دیگر پول به جیب زده است؛ چه برسد به اینکه بخواهیم فروش سوییچ را به عنوان محبوب‌ترین و پروفروش‌ترین کنسول سال، محاسبه کنیم.

شنیده‌ها حاکی از آن هستند که نینتندو به زودی یک برنامه‌ی «نینتندو دایرکت» جدید پخش و در آن، از بازی‌های باقی مانده‌ی امسال خود صحبت خواهد کرد.

