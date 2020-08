گزارش؛ مایکروسافت سه کنسول One X با طرح Wonder Woman 1984 معرفی کرد.

مراسم DC FanDome جدیدترین رویداد مجازی بود ک همین تازگی برگزار شد و در آن رونمایی‌های زیادی نیز شاهد بودیم. در رابطه با دنیای گیمینگ، توانستیم برای اولین بار نگاهی به دو عنوان جدید DC یعنی Suicide Squad: Kill the Justice League که آخرین ساخته‌ی تیم Rocksteady می‌باشد و سری جدید بتمن به نام Gotham Knights که توسط WB Montreal در دست توسعه است بیاندازیم.

علاوه بر این دو تریلر، یک نمایش دیگر از فیلم سینمایی Wonder Woman 1984 نیز منتشر شد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، برای جشن گرفتن این اتفاق مایکروسافت از سه کنسول جدید Xbox One X که با الهام گیری از این فیلم طراحی شده‌اند رونمایی کرد. جالب است بدانید که یکی از این دستگاه‌ها به عنوان جایزه در نظر گرفته شده.

اولین کنسول با روکش طلای ۱۲ قیرات و بر اساس زره‌ی طلایی که Wonder Woman در فیلم به تن می‌کند ساخته شده. این کنسول طلایی خیره‌کننده کاملا دست‌ساز بوده و لوگوی Wonder Woman 1984 به صورت سه بعدی روی آن چاپ شده. قرار است این نسخه در حراجی فروخته شده و درآمد آن توسط مایکروسافت خرج خیریه شود؛

"این کنسول طلایی در حراجی به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن در کمپین Together for Her که توسط خانم Charlize Theron برای پروژه آفریقا آغاز شده صرف می‌شود. این سازمان در تلاش‌هایی بشر دوستانه سعی در ایجاد پاسخی علیه خشونت خانگی علیه زنان و دختران در طول مدت درگیری با کووید ۱۹ دارد. "





دومین کنسول ک شاید عجیب‌ترین هم باشد دارای یک الگوی پوست مار روی خود دستگاه است و با بسته بندی طرح پلنگ که با الهام از Barbara Minerva یا Cheetah که شخصیت شرور اصلی فیلم است طراحی شده به فروش می رسد.

سومین و آخرین Xbox با یک رنگ نارنجی روشن و طناب Lasso of Truth که روی دستگاه قرار دارد عرضه می‌شود. همچنین لوگوی Wonder Woman روی کنسول نقش بسته. از آنجا که این یکی را می‌توان برنده شد، احتمالاً برای هواداران هیجان‌انگیزترین نسخه همین ورژن است.

طبف توئیت رسمی، با توئیت دوباره‌ی پست مربوطه برای رونمایی این سه کنسول می‌توانید در قرعه کشی برای نسخه نارنجی شانس خود را امتحان کنید.

همچنین در انتها مایکروسافت اعلام کرده که «لطفاً توجه داشته باشید، تمام این اکس‌باکس‌های حالت نمایشی دارند و برای بازی کردن نیستند. علاوه بر این، برنده‌ی حراجی یک نسخه‌ی معمولی از Xbox One X دریافت می‌کند.»

منبع متن: pardisgame