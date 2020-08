Call of Duty: Black Ops Cold War رسما رونمایی شد؛ تریلر نخست بازی را ببینید

شرکت بازی‌سازی اکتیویژن، همان‌طور که قول داده بود رسما از قسمت جدید مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی رونمایی کرده است. از اسم بازی خبر داشتیم، اما اکتیویژن در این رونمایی تازه، ضمن نمایش اولین تریلر بازی، از بخش‌های مختلف آن صحبت و تاریخ انتشار Call of Duty: Black Ops Cold War را هم اعلام کرده است.

طبق خبری که اکتیویژن منتشر شده، بازی در روز ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد. نسخه‌ای هم برای عرضه روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس در نظر گرفته شده که همزمان با عرضه‌ی آن‌ها، برای خرید موجود خواهند بود.

Black Ops Cold War در روز ۲۳ آبان روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

از نظر روند و داستان، قرار است در Black Ops Cold War با داستانی شبیه به اولین قسمت مجموعه بازی‌های بلک آپس روبرو شویم. آن‌طور که گفته شده، داستان بازی مستقیما ادامه‌ای برای بلک آپس اصلی است و همانطور که از نام بازی پیداست، در دوره‌ی جنگ سرد اتفاق می‌افتد.

قصه‌ی بازی در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی رخ می‌دهد و مراحل مختلف بازی، در مناطقی مثل برلین شرقی، ویتنام، ترکیه و مسکو رخ می‌دهند.

داستان بازی از نقطه‌ای شروع می‌شود که در آن، ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، دستور به شکل‌گیری گروهی ویژه برای پیدا کردن ماموری مخفی به نام «پرسیوس» را می‌دهد. پرسیوس ماموری ناشناس است که گفته شده اطلاعات سری پروژه‌ی منهتن ایالات متحده را دزدیده و به شوروی تحویل داده است. در واقعیت، هویت پرسیوس هرگز کشف نشد و داستان Black Ops Cold War قرار است به این موضوع بپردازد و قصه‌ای حول آن تعریف کند.

شخصیت‌های بلک آپس،‌ مانند «وودز»، «میسن» و «هادسن» در Black Ops Cold War هم حضور خواهند داشت. با این حال، وقایع بازی را از دید خود تجربه می‌کنیم. شخصیت اصلی Black Ops Cold War را خود می‌سازیم؛ طوری که می‌توانیم جنسیت شخصیت و پس‌زمینه‌ی نظامی او را انتخاب کنیم. شخصیت اصلی هم صداگذاری نشده و ساکت است.

قرار است از نظر داستانی، بازی شبیه به قسمت نخست بلک آپس باشد و صحنه‌های توهم و چیزهایی شبیه به آن را هم در خود جای دهد. بازی حتی چند انتخاب داستانی را هم در خود جای داده که منجر به شکل‌گیری پایان‌های مختلفی در بازی می‌شوند.

از دیدگاه گیم‌پلی هم گفته شده که برای اولین بار در مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی، مقداری آزادی عمل در انجام مراحل خواهیم داشت؛ طوری که مراحل ممکن است چند راه مختلف برای پیشرفت داشته باشند و همه چیز مثل قبل به صورت کاملا خطی پیش نرود.

اطلاعاتی از بخش بخش چند نفره‌ی Black Ops Cold War منتشر نشده، جز اینکه بخش چند نفره و بخش زامبی به قوت گذشته و حتی بهتر در این کال آو دیوتی جدید وجود خواهد داشت.

بخش چند نفره‌ی Black Ops Cold War محتوایی مشترک با Warzone خواهد داشت؛ طوری که می‌توان در Black Ops Cold War آیتم‌هایی دریافت کرد که در Warzone قابل استفاده‌اند و چیزهایی شبیه به آن. در حال حاضر، بازی‌کننده‌ها می‌توانند در بخش چند نفره‌ی Modern Warfare سلاح و شخصیت دریافت و آن‌ها را در Warzone استفاده کنند. به نظر می‌رسد که با عرضه‌ی Black Ops Cold War، مدرن وارفر رها شده و بخش چند نفره‌ی بلک آپس جدید با وارزون ادغام خواهد شد، چون اکتیویژن اضافه کرده که نگران نباشید، آیتم‌هایی قدیمی که در Modern Warfare دریافت کرده‌اید در Warzone قابل استفاده باقی خواهند ماند.

اکتیویژن هم‌چنین روی بخش چند نفره‌ی بازی یک بتل پس ارایه می‌کند که بازی‌کننده‌ها با خرید آن، به آیتم‌های بیشتری دسترسی خواهند داشت.

بازی در سه نسخه‌ی مختلف عرضه می‌شود. نسخه‌ی استاندارد (با قیمت استاندارد ۶۰ دلار) که روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود. این نسخه، مثل تمام بازی‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان، روی پلی‌استیشن ۵ و سری ایکس هم اجرا می‌شود، ولی بدون پیشرفت‌های گرافیکی نسخه‌های نسل بعد. با خرید نسخه‌ی Cross-gen Bundle بازی، دو نسخه‌ی نسل فعلی و نسل بعد را دریافت می‌کنید. این نسخه ۷۰ دلار قیمت دارد.

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که نسخه‌ی نسل بعد Black Ops Cold War، و اساسا تمام بازی‌های اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس، با قیمت ۷۰ دلار عرضه خواهند شد.

می‌توانید در ادامه، تریلر معرفی Call of Duty: Black Ops Cold War و تصاویری از آن را ببینید. تریلر بازی، از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ ضبط شده است.

