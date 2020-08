به‌تازگی از بازی Call of Duty: Black Ops - Cold War به‌طور رسمی رونمایی شد اما ارتقای آن به نسل بعد رایگان نخواهد بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، کانال Charlie INTEL خبر داده که Call of Duty: Black Ops - Cold War با قیمت 70 دلار برای PS5 و Xbox Series X منتشر خواهد شد که 10 دلار گران‌تر از قیمت استاندارد بازی‌های پربودجه طی سال‌های اخیر است. البته فعلا یک باندل میان‌نسلی هم از Call of Duty: Black Ops - Cold War به قیمت 70 دلار برای PS4 و Xbox One منتشر می‌شود که به شما دسترسی رایگان به نسخه‌های نسل بعدی را می‌دهد. اما در هنگام عرضه PS5 و Xbox Series X، قیمت نسخه استاندارد این بازی روی آن کنسول‌ها باز هم 70 دلار است.

Activision به دومین ناشر بزرگی تبدیل می‌شود که قیمت بازی‌های خود برای نسل بعد را افزایش می‌دهد. اولین ناشر هم Take-Two Interactive بود که چنین تصمیمی را با نسخه نسل بعدی بازی NBA 2K21 گرفت. تحلیل‌گران احتمال می‌دهند که چندین ناشر بزرگ دیگر هم این تغییر را در نظر دارند.

Ubisoft اعلام کرده بازی‌های آن‌ها در سال 2020 با قیمت استاندارد 60 دلار عرضه می‌شوند، اما نظری درباره اینکه وضعیت بعد از آن چگونه خواهد بود ارائه نداده است. Capcom هم گفته هنوز تصمیمی در این قبال نگرفته‌اند و پیش از انجام هرکاری می‌خواهند وضعیت این صنعت را بررسی کنند.

بازی Call of Duty: Black Ops - Cold War روز 13 نوامبر (23 آبان) برای کامپیوتر، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد. این بازی همچنین همزمان با عرضه کنسول‌های PS5 و Xbox Series X برای آن‌ها هم در دسترس قرار می‌گیرد.

