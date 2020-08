طبق اخباری که اخیرا منتشر شده، به نظر می‌رسد 343Industries برای درخشش دوباره و سرعت‌بخشیدن به روند توسعه‌ی Halo Infinite به سراغ یکی از افراد با‌سابقه و حرفه‌ای Bungie با سابقه‌ی کاریِ درخشان برروی سریِ Halo رفته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، به نظر می‌رسد Microsoft و 343Industries بعد از اخبار و حواشی چند هفته‌ی اخیردرباره‌ی مشکلات ایجاد شده در روند توسعه‌ی Halo Infinite و هم‌چنین تاخیرخوردن آن، سراغ "جوزف استاتن" که در Bungie وظیفه‌ی کارگردانیِ بخش‌های سینماتیک 3 عنوانِ اصلی Halo یعنی Halo: Combat Evolved و Halo 2 و Halo 3 را برعهده داشته رفته‌اند تا به آن‌ها در ساخت و توسعه‌ی Halo Infinite کمک کند.

"استاتن" در همین مورد در اکانت شخصیِ خود در توییتر بیانیه‌‌ی زیر را منتشر کرده‌ است:

"من از بازگشت دوباره به سریِ Halo و کمک به تیم سازنده برای عرضه‌ی Halo Infinite بسیار هیجان‌زده‌ام. به عنوان مدیر و رهبر توسعه‌ی بخش داستانیِ Infinite، من با هدف حمایت از تیم و مدیران فعلی استودیو و قدرت‌بخشیدن به آن‌ها برای استفاده حداکثری از توانایی‌های‌شان فعالیتم را آغاز خواهم کرد. "





در بلاگِ رسمی Halo Waypoint نیز 343Industries با انتشار پستی از "هیجان" خود برای این همکاری گفته است:

"و اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دوست قدیمی‌ ما یعنی "جوزف استاتن" دوباره به خانه‌ی خود یعنی Halo بازمی‌گردد ؛ بعد از کمک به انتشار Tell Me Why در هفته‌ی گذشته، وی برای رهبری و کمک به توسعه‌ی بخش داستانی بازی به ما خواهد پیوست. تیم 343Industries به سختی در تلاش است تا دیدگاه و اهداف خود را در بخش داستانی پیاده‌سازی کند و اکنون خوشحالیم که "جوزف" نیز برای محقق‌ساختن این هدف در کنار ما خواهد بود. "

آن دسته از افرادی که "جوزف استاتن" را نمی‌شناسند، بهتر است بدانند که وی قبل از پیوستن به Xbox Game Studios در سال 2014 و تا زمانی که در Bungie بود، نقش زیادی در توسعه‌ی تمامی بازی‌های Halo و هم‌چنین Destiny داشته است. اگر از شخصیت‌ها، داستان و در مجموع دنیای Halo لذت می‌برید، بدون شک "استاتن" یکی از افراد کلیدی‌ـی است که باید به این خاطر از وی تشکر کنید.

اکنون نیز به عنوان رهبر توسعه‌ی بحش داستانی Halo Infinite، وی وظیفه دارد تا با حمایت از تیم فعلی و افراد و مدیران بااستعدادِ حاضر در استودیو، از اینکه آن‌ها تمامیِ چیزهای لازم برای روایت داستانی شایسته را دارند، اطمینان حاصل پیدا کند. بازگشت وی به Halo مطمئنا می‌تواند برای طرفداران این سری خبری خوب و امیدوار کننده باشد.

بازی Halo Infinite در تاریخی نامعلوم در سال 2021 برروی کنسول‌های Xbox One و Xbox Series X و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame