اولین اطلاعات ار سریال لایواکشن Resident Evil؛ داستانی با تمرکز برروی فرزندان آلبرت وسکر

همان‌طور که چندی پیش در پردیس‌گیم گزارش دادیم، سرویس استریم Netflix که تاکنون سریال‌ و انیمه‌های مختلفی از روی دنیای بازی همانند The Witcher و Castlevania ساخته، چندی پیش اعلام کرد که در حال کار برروی سریالی لایواکشن برای اساس سری بازی‌های محبوب و پرفروشِ Resident Evil است.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، ساعاتی پیش اولین جزئیات به همراه تصویری از فیلمنامه فیلم منتشر شده که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید.

"زمانی که فرزاندان "آلبرت وسکر" به "راکون سیتی" می‌آیند، از حقایق و رازهایی پرده برمی‌دارند که می‌تواند پایانی بر همه چیز باشد. Resident Evil، لایواکشنی براساس فرانچایز افسانه‌ای و ترسناک Capcom، در آینده از طریق Netflix پخش خواهد شد. "

"این سریال از 8 قسمت یک ساعته تشکیل شده و هدایت و نویسندگی‌ آن توسط "اندرو داب" (Supernatural) انجام می‌شود؛ کارگردانی 2 قسمت ابتدایی را نیز "برانون هیوز" (The Walking Dead و The Journey Is The Destenation) برعهده دارد."





هم‌جنین براساس گزارشات منتشرشده توسط IGN، داستان سریال نیز در 2 خط داستانی متفاوت با فاصله‌ی زمانی چند ساله روایت می‌شود.

"در خط زمانیِ اول، خواهران 14 ساله‌ی "جید" و "بیلی وسکر" به راکون‌سیتی نقل مکان می‌کنند؛ شهری سازمان‌دهی‌شده و صنعتی که از همان دوران نوجوانی به آن‌ها تحمیل شده است. ولی هر چه زمانی بیشتری را در آنجا می‌گذرانند، بیشتر متوجه می‌شوند که راکون‌سیتی آن چیزی که به نظر می‌رسد نیست و پدرشان رازهای تاریکی و شومی را از آن‌ها پنهان کرده است. رازهایی که می‌توانند منجر به نابودی دنیا و بشریت شوند. "

"در خط زمانیِ دوم، بیش از یک دهه به جلو سفر می‌کنیم؛ جایی که کم‌تر از 15 میلیون نفر برروی کره‌زمین باقی مانده‌اند و بیش از 6 میلیارد هیولا - انسان‌ها و حیواناتِ مبتلا به ویروسِ T -‌ ‌ در سطح زمین حضور دارند. "جید" که اکنون 30 سال دارد، باید برای بقا و زنده‌ماندن در این دنیای جدید در حالی که رازهایی تاریک از گذشته‌ درباره خود، خواهر و پدرش نیز به دنبال وی هستند، تلاش کند. "

هنوز هیچ اطلاعاتی از بازیگران و یا حتی تاریخ حدودی پخشِ این لایواکشن در دست نیست ولی با توجه به وضعیت کلی، در بهترین حالت می‌توان در سال 2022 به تماشای این سریال نشست.

نظر شما چیست؟ آیا Netflix در اقتباس از سریِ محبوب Resident Evil موفق شده یا این سریال نیز به سرنوشت اکثرِ اقتباس‌های سینمایی از روی بازی‌های کامپیوتر دچار می‌شود؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame