به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Xbox Wire ساعتی پیش اسامی بازی‌های رایگان ماه سپتامبر 2020 سرویس Xbox Live GOLD اعلام شدند.

به رسم هر ماه این ماه نیز 4 بازی برای دو کنسول Xbox One و Xbox 360 رایگان خواهد شد که در بازه زمانی‌ای معین برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate در دسترس بوده و برای آنها قابل دریافت خواهند بود. توجه داشته باشید که 2 بازی اول برای کنسول Xbox One و 2 بازی دوم برای کنسول Xbox 360 می‌باشند که به وسیله قابلیت پشتیبانی از نسل قبل (نام اصلی: Backward Compatibility) بر روی کنسول Xbox One نیز قابل دریافت بوده و قابل اجرا نیز خواهند بود.

اسامی بازی‌های رایگان ماه سپتامبر 2020 سرویس Xbox Live GOLD به شرح زیر است:

- Tom Clancy’s The Division (این عنوان از تاریخ 1 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 11ام شهریور ماهِ سال 1399 تا تاریخ 30 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 9ام مهر ماهِ سال 1399 برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate به طور رایگان در دسترس بوده و برای آنان قابل دریافت خواهد بود)

- The Book of Unwritten Tales 2 (این عنوان از تاریخ 16 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 26ام شهریور ماهِ سال 1399 تا تاریخ 15 اُکتبر سال 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate به طور رایگان در دسترس بوده و برای آنان قابل دریافت خواهد بود)

- de Blob 2 (این عنوان از تاریخ 1 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 11ام شهریور ماهِ سال 1399 تا تاریخ 15 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 25ام شهریور ماهِ سال 1399 برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate به طور رایگان در دسترس بوده و برای آنان قابل دریافت خواهد بود)

- Armed and Dangerous (این عنوان از تاریخ 16 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 26ام شهریور ماهِ سال 1399 تا تاریخ 30 سپتامبر سال 2020 که مصادف است با 9ام مهر ماهِ سال 1399 برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate به طور رایگان در دسترس بوده و برای آنان قابل دریافت خواهد بود)

توجه داشته باشید که پس از دریافت هر یک از این عناوین رایگان ماهانه‌ی سرویس Xbox Live GOLD و اضافه کردن‌شان به حسابتان شما در هر زمان که دارای اشتراک سرویس Xbox Live GOLD و یا اشتراک سرویس Xbox Game Pass Ultimate باشید قادر به تجربه کردن این عناوین (و دیگر عناوینی که از طریق سرویس Xbox Live GOLD به طور رایگان به حسابتان اضافه کرده‌اید و یا می‌کنید) خواهید بود.

منبع متن: pardisgame