به گزارش پردیس‌گیم، نسخه‌ی کامل‌تر از تریلر گیم‌پلی بازی Ratchet and Clank: Rift Apart در شب افتتاحیه‌ی گیمزکام به نمایش در آمد. این تریلر به عنوان حُسن ختام نمایش استفاده شده بود و صادقانه بگوییم، در یک کلام بی نظیر بود. ما پیش از این شاهد رونمایی از این بازی جذاب در مراسم ماه ژوئن PS5 بودیم و شاید بتوان گفت این بازی در آن مراسم تنها عنوانی بود که حرفی برای گفتن داشت، منظورمان بیشتر از نظر نسل بعدی بودن و قابلیت‌ها می‌باشد. خُب این را مقایسه کنید با تعداد بازی‌های بزرگی که در آن مراسم حضور داشتند تا به کیفیت این اثر پی ببرید.

گیم‌پلی به نمایش در آمده نسخه‌ی کامل‌تر و بدون بُرش همان گیم‌پلی مراسم PS5 بود که صحنه‌های جدیدی را شامل می‌شد. بازی فوق‌العاده‌ و هیجان‌انگیز به نظر می‌رسید. ما در این تریلر مبارزات نفس‌گیر و مکان‌های پویای بازی را شاهد بودیم و همچنين جابه‌جایی بی وقفه بین ابعاد متعدد دنیای بازی، که همه‌ی این‌ها به لطف SSD پر سرعت PS5 می‌باشد. سازندگان بازی بعد از پخش تریلر درباره‌ی موضوعات مختلفی صحبت کردند، از جمله این که بازی هیچ صفحه‌ی بارگذاری نخواهد داشت. همچنين سازندگان درباره‌ی کاربرد ویژگی‌های منحصر به فرد DualSense نیز صحبت کردند و گفتند به لطف این ویژگی‌ها هر اسلحه و ابزاری در بازی یک حس ویژه و منحصر به فرد خواهد داشت و به لطف ماشه‌های تطبیق پذیر(Adaptive triggers) DualSense شما می‌توانید شلیک‌های متفاوتی داشته باشید بسته به میزان فشاری که به ماشه‌ها وارد می‌کنید.

شایان ذکر است که سازندگان این نکته را اعلام کردند که بازه‌ی زمانی داستان این قسمت به گونه‌ای دنبال کننده‌ی Ratchet and Clank: Into the Nexus می‌باشد، عنوانی که در سال 2013 به صورت انحصاری برای PS3 عرضه شده بود. البته این نکته را نیز اضافه کردند که داستان بازی برای افراد جدید و نا آشنا به دنیای Ratchet and Clank نیز قابل درک خواهد بود.

بازی Ratchet and Clank: Rift Apart در حال توسعه برای PS5 می‌باشد، هنوز تاریخ عرضه‌ی دقیقی اعلام نشده است اما سازندگان تأیید کردند که بازی برای عرضه در دوره‌ی زمانی عرضه‌ی PS5 (launch window) برنامه‌ریزی شده است.

به عنوان نکته‌ی آخر سازندگان اعلام کردند که آن Lombax مونث قابل بازی می‌باشد اما اطلاعات بیشتری درباره‌ی ارتباط داستانی او و نامش ندادند.

تریلر گیم‌پلی بازی Ratchet and Clank: Rift Apart را در پائین مشاهده بفرمائید:

خب دوستان نظرتان چیست؟ از این تریلر جذاب شگفت‌زده شدید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame