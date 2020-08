استودیوی Insomniac Games نمایش بسیار خوبی را از Ratchet and Clank: Rift Apart در شب افتتاحیه Gamescom نشان داد. نه تنها ما 7 دقیقه از گیم‌پلی یکپارچه و بدون کات از این بازی دیدیم، بلکه تایید شد Ratchet and Clank: Rift Apart بازی زمان عرضه کنسول PlayStation 5 است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، مایک دلی، کارگردان Ratchet and Clank: Rift Apart، در مصاحبه‌ای با فامیتسو تایید کرد 2 گزینه گرافیکی در دسترس قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها رزولوشن 4K و نرخ 30 فریم برثانیه و دیگری نرخ 60 فریم بر ثانیه با رزولوشنی پایین‌تر است.

گزینه 60 فریم بر ثانیه بعد از مصاحبه توسط سازنده این بازی در توئیتر تایید شد. طبق گزارش Gematsu، دایسوکه ایشیدیت، مسئول انتشار محصولات سونی در ژاپن و آسیا، در این رابطه صحبت کرده و گفته است: "ما با شروع نیمه دوم عمر PS3 تصمیم گرفتیم با کنار گذاشتن نرخ 60 فریم بر ثانیهِ دوران PS2، بازی‌های Ratchet & Clank را با گرافیکی زیبا و نرخ 30 فریم بر ثانیه بسازیم و خود گیم‌پلی هم با در نظر گرفتن نرخ 30 فریم ساخته می‌شد.

این بار اما بازیکنان می‌توانند خودشان بین نرخ 60 فریم دوران PS2 یا 30 فریم و رزولوشن بالاتر مثل دوران PS3 یک گزینه را انتخاب کنند."

هنوز معلوم نیست این رزولوشن پایین‌تر دقیقا چیست اما احتمالا Insomniac هنوز در حال بهینه‌سازی بازی در این زمینه است. آیا می‌توانیم برای 1440p و 60 فریم امیدوار باشیم؟

Ratchet and Clank: Rift Apart در زمان عرضه PS5 عرضه می‌شود اما نه تاریخ انتشار این کنسول و نه خود بازی مشخص نیست.

منبع متن: pardisgame