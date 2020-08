به گزارش پردیس‌گیم، داسک گولم که از افراد با نفوذ و سرشناس در حوزه‌ی بازی به شمار می‌رود، به تازگی پیش‌بینی‌های گسترده‌ای انجام داده است. بگذارید از بزرگ‌ترین آن‌ها شروع کنیم، او می‌گوید رویداد جدید PS5 در اواسط ماه سپتامبر میلادی برگذار خواهد شد. پیش از این گزارش‌ها از برگذار شدن آن در اواخر ماه آگوست خبر می‌دادند ولی این ماه رو به اتمام است و هیچ خبری در این‌ خصوص نشد. احتملاً برنامه‌ها دگربار عقب افتاده است، اتفاقی که در این سال زیاد شاهدش بودیم و تقریباً گریبان‌گیر همه‌ی شرکت‌ها و حوزه‌ها بود. طرفداران به شدت مشتاق دریافت اطلاعاتی در خصوص قیمت و تاریخ عرضه‌ی کنسول PS5 هستند بنابراین اواسط سپتامبر می‌تواند زمان مناسبی برای سونی باشد که در این خصوص حرف بزند.





حال که بحث PS5 شد نگاهی هم به موضوع Silent Hill بیاندازیم، عنوانی که شاهد درز شایعات فراوانی در خصوص آن بودیم، از انحصاری بودن برای PS5 گرفته تا کارگردانی آن توسط استاد کوجیما و معرفی در مراسم رونمایی از PS5 ، هیچ‌کدام از این‌ها اتفاق نیفتاد و تایید نشد با ابن حال ما این موضوع را به صورت کامل در اینجا بررسی کرده‌ایم. داسک گولم دوباره اعلام کرد که این بازی پرطرفدار یعنی سایلنت هیل، در دست توسعه قرار دارد.

خبر خوش برای طرفداران نینتدو، داسک اعلام کرد که شرکت Capcom بر روی یک بازی Monster Hunter جدید برای کنسول Nintendo Switch کار می‌کند. آن هم با استفاده از موتور بازی سازی RE Engine که برای این کنسول محبوب بهینه‌سازی شده است. از این موتور قدرتمند برای ساخت بازی‌هایی چون: Resident Evil 7, the Resident Evil 2 and 3 remakes, Devil May Cry 5, و Resident Evil Village استفاده شده است. بهینه‌سازی این موتور قدرتمند برای Nintendo Switch می‌تواند نویدبخش عرضه‌ی بازی‌های بیشتری از کپکام برای این کنسول باشد. احتمالاً این بازی در دایرکت بعدی نینتندو رونمایی شود.

و در آخر این فرد مطلع یعنی داسک گولم، از رونمایی چیزی مرتبط با مجموعه‌ی Shenmue در هفته‌های پیش‌رو خبر داد. او اضافه کرد که این رونمایی Shenmue 4 نیست. کوچک‌تر از Shenmue 4 است ولی بزرگ‌تر از یک رمان بصری است. چیزی در این بین، که حتماً برای طرفداران داستان Shenmue جذاب خواهد بود.

تا به حال شاهد این حجم از افشاگری نبودیم، همه‌ی این اطلاعات در چند رشته توییت به اشتراک گذاشته شده است. در معتبر بودن این شخص یعنی داسک گولم شکی نیست اما فراموش نکنید تا اعلام رسمی همه‌ی این‌ها را به دید شایعه بنگرید.

خب دوستان نظرتان چیست؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame