به گزارش پردیس‌گیم، در جریان پخش Future Games Show ، Daedalic Entertainment اعلام کرد که بازی The Lord of the Rings: Gollum برای کنسول‌های نسل حاضر نیز عرضه خواهد شد. این یعنی این که بازیکنان Xbox One, PS4 و Switch نیز می‌توانند در نقش گالم نقش‌آفرینی کنند. پیش از این Xbox Series X, PS5 و PC به عنوان پلتفرم مقصد بازی عنوان شده بودند.

در جریان این تریلر جدید ما نگاهی به درگیری ذهنی و شخصیتی گالم هستیم. Smeagol و Gollum هر کدام شخصیت‌های مختص به خود را دارند و این موضوع در انتخاب دیالوگ‌ها که بر عهده‌ی بازی‌باز است نمود بیشتری دارد. هم‌چنین ما نگاهی به طراحی هنری و گیم‌پلی بازی نیز در این تریلر جدید خواهیم داشت.

بازی The Lord of the Rings: Gollum قرار است در سال 2021 میلادی عرضه شود. سازندگان در مورد سبک گیم‌پلی بازی گفته‌اند که باید انتظار یک بازی با عناصر مخفی کاری باشیم که البته قابلیت‌هایی چون پارکور و سکوبازی عمودی نیز دارد، قابلیت‌هایی که بازی خاطره انگیز Prince of Persia را تداعی می‌کند. منتظر اطلاعات و تریلر بیشتر از این عنوان در آینده باشید.

