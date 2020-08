به گزارش پردیس‌گیم، عرضه‌ی بازی Horizon Zero Down Complete Edition بر روی PC، که یکی از بزرگترین انحصاری‌های سونی بود، هوش از سر خیلی‌ها پَراند، این امر موجب نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ی طرفداران به سونی شد. طرفداران می‌گفتند سونی حق ندارد عنوانی را که برچسب Only On Playstation را یدک می‌کشد و سال‌ها به عنوان انحصاری پلی‌استیشن تبلیغ شده است را بر روی پلتفرم دیگری عرضه کند.

سونی به سرعت به این اعتراضات واکنش نشان داد و گفت این مورد یک استثنا بوده است و قرار نیست به یک رویه تبدیل شود. خیلی‌ها این حرکت سونی را یعنی عرضه‌ی یک بازی انحصاری و ساخت استودیوی داخلی بر روی PC، در جهت تبلیغات بیشتر و جذب مخاطب جدید به سمت پلی‌استیشن می‌دانستند، اما با عرضه‌ی این بازی در چند وقت اخیر، نه تنها هیچ عایدی مثبتی نداشت، بلکه باعث ناراحتی و خشم بازیکنان PC و کاربران استیم شد. چرا که اولاً بازی بهینه‌سازی خوبی نداشت و در درجه‌ی بعدی باعث تغییرات در سیستم تغییر منطقه‌ی استیم برای خرید بازی با قیمت کمتر شد. بعد از این اتفاقات طرفداران سونی خیالشان راحت بود که احتمالاً دیگر شرکت محبوبشان به فکر عرضه‌ی بازی بر روی PC نخواهد افتاد. اما ظاهراً مدیران سونی برنامه‌ی دیگری دارند.

در جدیدترین اطلاعات مندرج در گزارش رسمی مالی شرکت، سونی به طور واضح در صفحه‌ی 45 این گزارش عنوان کرده است که آن‌ها به هدف خود یعنی عرضه‌ی بازی‌های انحصاری (ساخت استودیوهای داخلی که پیش از این انحصاری پلی‌استیشن بودند)بر روی PC ادامه خواهند داد و در صدد گسترش سودآوری از این طريق هستند.

البته در این گزارش عنوان شده که آن‌ها در حال بررسی شرایط برای این مهم هستند. دیگر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده می‌توان به برنامه‌ی سونی برای بهبود خدمات آنلاين و شبکه‌های مرتبط با آن مانند PSN، افزایش تعداد کاربران فعال و افزایش ساعات بازی آن‌ها، توجه ویژه به IPها و محتواهای بهتر برای پلی‌استیشن اشاره کرد. سونی هدف خود را از طرح ریزی این برنامه‌ها جذب مخاطب بیشتر برای پلی‌استیشن عنوان کرده است، به گونه‌ای که کاربران بیشتری پلی‌استیشن را به عنوان پلتفرم مقصد خود انتخاب کنند. اما با عرضه‌ی بازی‌ها بر روی دیگر پلتفرم‌ها بعید است که به این مهم دست یابد. باید منتظر بود و دید که شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت.

منبع متن: pardisgame