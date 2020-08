آپدیت بزرگ پابجی موبایل در راه است

پابجی موبایل یکی از محبوب‌ترین بازی‌های گوشی‌های هوشمند است و توسعه‌دهنده‌های آن اعلام کردند قرار است بعد از دو سال، نسخه‌ی کامل بازی را روز ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) عرضه کنند. از طرف دیگر یک تورنومنت برای این بازی با مجموعه جایزه‌ی دو میلیون دلار به هدف برگزاری در ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده.

همان‌طور که از اسم بازی پابجی موبایل مشخص است، این بازی نسخه‌ی جمع‌وجور شده‌ی بازی بزرگ پابجی برای گوشی‌های هوشمند است. بازی پابجی سال ۲۰۱۷ برای کامپیوترهای شخصی عرضه و به یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های صنعت بازی‌های ویدیویی تبدیل شد و رکوردهای زیادی مانند بازی‌کن‌های هم‌زمان استیم را شکست. نسخه‌ی موبایلی پابجی اوایل سال ۲۰۱۸ عرضه شد و توانست مانند برادر بزرگ‌تر خود موفق شود. البته بعد از مدت کوتاهی بازی‌هایی مثل فورتنایت و ایپکس لجندز توانستند پابجی را کنار بزنند اما نسخه‌ی موبایل پابجی هم‌چنان با قدرت ادامه می‌دهد.

، نسخه‌ی کامل بازی پابجی موبایل بالاخره در روز ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) عرضه می‌شود.

در طول این دو سال با این که پابجی موبایل حسابی محبوب شد ولی هنوز بازی در مرحله‌ی آزمایشی به سر می‌برد و نسخه‌ی کامل آن عرضه نشده. به گفته‌ی سازنده‌ی پابجی موبایل یعنی شرکت تنسنت، نسخه‌ی ۱.۰ بازی با توجه به دستگاه شما می‌تواند نسبت به نسخه‌ی قبلی پابجی موبایل تا ۳۰ درصد افزایش نرخ فریم و تا ۷۶ درصد کاهش لگ داشته باشد.

در نسخه‌ی ۱.۰ پابجی موبایل قرار است اجزای گیم‌پلی بازی مانند لابی، چتربازی و دویدن بهبود یابند. همچنین توسعه‌دهنده‌ها قول بهبود‌های گرافیکی مانند بهبود بافت‌ها، مدل‌ها، نورپردازی، پوشش گیاهی، آسمان، آب، دود را داده‌اند.

در کنار این آپدیت جدید، شرکت تنسنت از یک مسابقات جدید برای پابجی موبایل خبر داده. این تورنومنت «مسابقات قهرمانی جهان پابجی موبایل» نام دارد و رقابتی بین تمام بازی‌کن‌ها حرفه‌ای پابجی موبایل در کل دنیا سر مجموعا دو میلیون دلار پول است. توسعه‌دهندگان بازی گفته‌اند به دلیل شرایط فعلی بیماری، حضور حضار ممکن نیست اما اگر شرایط مهیا شود، لیگ پابجی موبایل اواخر نوامبر سال جاری شروع می‌شود.

در سال‌های اخیر بازار مسابقات بازی‌های ویدیویی خیلی گرم شده. توسعه‌دهنده‌های بازی‌ها تلاش می‌کنند بزرگ‌ترین مسابقات ممکن را برای بازی‌شان ترتیب دهند؛ زیرا این مسابقات باعث می‌شوند توجه زیادی به بازی مورد نظر جلب شود. بعضی بازی‌ها به دلیل تعادل مناسب‌شان کاملا کشش تبدیل شدن به یک بازی رقابتی حرفه‌ای را دارند ولی بازی‌هایی مانند پابجی به دلیل تاثیر بیش‌از حد شانس روی جایگاه بازی‌کن‌ها اصلا برای رقابت حرفه‌ای مناسب نیست. این مسابقات بیش‌تر برای جلب توجه و جذب کردن بازی‌کن‌های بیش‌تر برگزار می‌شوند.

بازی پابجی موبایل یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های حال حاضر در بین بازی‌های گوشی‌های هوشمند است و تجربه‌ی قابل قبولی با توجه به پلتفرم‌اش ارایه می‌دهد. این بازی طی این دو سال در کشورمان بسیار پرطرفدار شده و می‌توانید همین حالا آن را برای موبایل خود دانلود کنید.

