مجموعه بازی‌های ماجراجویی «سام و مکس» پس از سال‌ها غیبت، قرار است دوباره زنده شوند. شرکت بازی‌سازی Happy Giant خبر از ساخت بازی جدیدی در این مجموعه به نام Sam & Max: This Time It’s Virtual داده است. این بازی مشخصا برای هدست‌های واقعیت مجازی ساخته می‌شود و عرضه‌ی آن برای نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

ریشه‌ی بازی‌های سام و مکس به ساخته‌های کلاسیک استودیوی لوکاس‌آرتز بازمی‌گردند. در سال ۱۹۹۲ شاهد عرضه‌ی اولین بازی سام و مکس در سبک ماجراجویی اشاره و کلیک بودیم و این بازی‌ها تا دهه‌ی گذشته هم به لطف استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل گیمز در قالبی چند قسمتی، ادامه پیدا کرده بودند. بازی‌های سام و مکس، که با اقتباس از کمیک‌های آن ساخته شده بودند، از بهترین و در عین حال از بامزه‌ترین تجربه‌های ماجراجویی ویدیوگیم به شمار می‌روند.

بازی در در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

بازگشت سام و مکس پس از وقفه‌ای طولانی، هم قرار است پایبند به ریشه‌های این مجموعه باشد؛ یعنی باز هم با یک بازی ماجراجویی و معمایی طرف هستیم.

شرکت بازی‌سازی Happy Giant برای ساخت بازی Sam & Max: This Time It’s Virtual سراغ تعدادی از سازندگان اصلی این مجموعه بازی‌ها را گرفته است. اعضای تیم بازی‌سازی، پیش از این هم روی بازی‌های اصلی لوکاس‌آرتز و هم روی بازی‌های سام و مکس تل‌تیل گیمز کار کرده‌اند.

قرار است خالق اصلی مجموعه‌ی سام و مکس یعنی «استیو پرسل» هم روی این بازی جدید کار کند. استیو پرسل روی طراحی بازی، داستان و دیدگاه هنری آن نظارت کرده است. صداگذاران همیشگی دو شخصیت سام و مکس هم برای این بازی جدید بازگشته‌اند.

بازی‌کننده‌ها در Sam & Max: This Time it’s Virtual نه در نقش سام و مکس بلکه در نقش خود قصه را دنبال می‌کنند. سام و مکس بازی‌کننده را به عنوان یکی از کارآموزان دفتر کارآگاهی خود تمرین می‌دهند و در کنار او، به حل معماهای مختلف بازی مشغول می‌شوند.

می‌توانید در ادامه تریلر بازی را ببینید. زمان عرضه و پلتفرم‌های Sam & Max: This Time It’s Virtual مشخص نیست و تنها می‌دانیم که باید در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ منتظر عرضه‌ی آن باشیم.

دانلود mp4

The post سام و مکس جدید پس از سال‌ها رونمایی شد، ولی برای واقعیت مجازی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala