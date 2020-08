انتشار Ratchet & Clank: Rift Apart حدودا همزمان با PS5 خواهد بود

در رویداد افتتاحیه‌ی نمایشگاه گیمزکام ۲۰۲۰ شاهد گیم‌پلی جدیدی از بازی Ratchet & Clank: Rift Apart بودیم. طی مصاحبه‌ی بعد از نمایش گیم‌پلی، سازندگان بازی به این موضوع اشاره کردند که عرضه‌ی بازی برای محدوده‌ی زمانی ورود کنسول پلی‌استیشن ۵ به بازار در نظر گرفته شده است.

گیم‌پلی نمایش داده شده‌ی Ratchet & Clank: Rift Apart با اینکه جدید نبود و بخش‌هایی از آن را در رویداد معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ دیده بودیم، اما یکی دو ابهام را در ذهن‌مان از بین برد. پیش از این به صورت بخش بخش گیم‌پلی را دیده بودیم، اما نمایش بدون وقفه‌ی گیم‌پلی در رویداد افتتاحیه گیمزکام،‌ به خوبی‌ توانایی‌های سخت‌افزاری پلی‌استیشن ۵ را برای‌مان نمایان کرد.

Ratchet & Clank: Rift Apart از نظر کیفیت بصری تبدیل به یک فیلم پیکسار تعاملی شده است.

ضمن اینکه توانسته‌ایم برای اولین بار این دمو را با کیفیت ۴K را ببینیم و توانایی‌های بازی در به تصویر کشیدن دنیایی زنده و شلوغ و نورپردازی عالی آن بسیار بهتر نمایان شده، ولی شاید بهترین بخش دموی Ratchet & Clank: Rift Apart، چگونگی تغییر نقشه‌ی بازی در یکی دو ثانیه باشد.

کل محیط بازی به خاطر پیدایش دروازه‌های زمانی و مکانی مختلف، در یک لحظه تغییر می‌کند، آن همه بدون اینکه هیچ وقفه‌ای در گیم‌پلی به وجود آید. سازندگان بازی این قابلیت را به قدرت بالای اس‌اس‌دی پلی‌استیشن ۵ نسبت داده‌اند و می‌گویند که به لطف این اس‌اس‌دی بسیار سریع، می‌توانند با سرعت بالایی در دنیاهای مختلف بازی حرکت کنند.

این قابلیت کاملا تازه، که به بخشی از گیم‌پلی بازی هم تبدیل شده، در کنار کیفیت بالای محیط و شخصیت‌ها و افکت‌های بصری متعددی که می‌توانیم در گوشه به گوشه‌ی بازی ببینیم، Ratchet & Clank: Rift Apart را از نظر کیفیت بصری تبدیل به یک فیلم پیکسار تعاملی کرده است.

البته که از نظر گیم‌پلی هم Ratchet & Clank: Rift Apart عالی و به خوبی قسمت‌های قبلی مجموعه به نظر می‌رسد؛ طوری که واضح است مثل گذشته باید با سلاح‌های سرگرم‌کننده و خلاقانه‌ی بازی، به مبارزه با دشمنان متعدد مشغول شویم و در عین حال هم بخش‌هایی از بازی را به سکوبازی و انجام مینی‌گیم‌های مختلف بگذرانیم.

محدوده‌ی زمانی که استودیوی بازی‌سازی اینسامنیاک گیمز برای عرضه‌ی بازی در نظر گرفته‌اند، یعنی نزدیک با ورود پلی‌استیشن ۵ به بازار، معمولا به سه‌ماهه‌ی نخست سال آینده اشاره دارد؛ یعنی اگر مشکلی در عرضه‌ی بازی پیش نیاید، باید سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ منتظر عرضه‌ی آن باشیم. بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که بازی دیگری که سونی برای عرضه‌ی همزمان با پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته یعنی Spider-Man: Miles Morales هم ساخته‌ی استودیوی اینسامنیاک گیمز است.

می‌توانید در ادامه گیم‌پلی جدید Ratchet & Clank: Rift Apart را ببینید. با این حال، پیشنهاد می‌کنیم ویدیو را از منبع اصلی آن و با کیفیت ۴K تماشا کنید.

