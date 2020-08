بازی مورد انتظار Gods and Monsters احتمالاً به Immortals: Fenyx Rising تغییر نام داده است

به گزارش پردیس‌گیم، بازی Gods and Monsters نخستین بار در اواخر بهار سال گذشته رونمایی شد، ولی از آن تاریخ به بعد هیچ اطلاعاتی از بازی منتشر نشد. در طول این مدت شرکت سازنده یعنی یوبیسافت بارها تضمین داد که بازی کماکان در دست توسعه است و به تبع افشاگری‌های صورت گرفته این نکته را نیز تایید کردند که همه‌ی اجزای بازی از طراحی هنری و قابلیت‌ها گرفته تا حتی اسم بازی نیز دستخوش تغییراتی شده است.

ما هم اکنون می‌دانیم که این نسخه‌ی جدید و دگرگون شده که قبلاً Gods and Monsters بود، چه نام دارد. کمیته‌ی بررسی بازی در تایوان به تازگی بازی جدیدی از یوبیسافت را تحت عنوان Immortals: Fenyx Rising فهرست کرده است، که قرار است برای پلتفرم‌های PS4, Xbox One, PC و Nintendo Switch عرضه شود. پلتفرم‌های مقصد دقیقاً همان است که برای Gods and Monsters بود و اسم جدید نیز همان فضا و اسطوره‌شناسی یونان باستان را در ذهن تداعی می‌کند، یعنی دقیقاً همان مضامینی که بازی مورد نظر ما بر آن‌ها تمرکز داشت.

چیزی که باعث تعجب است این نکته است که چرا این بازی برای PS5 و Xbox Series X رده‌بندی نشده است، چرا که یوبیسافت همه‌ی بازی‌های جدید خود را قرار است به صورت بین نسلی عرضه کند. به طور حتم این اتفاق برای این بازی هم دیر یا زود خواهد افتاد. کی قرار است از این بازی رونمایی مجدد صورت گیرد؟ احتمالاً به زودی، چرا که یوبیسافت قرار است یک مراسم دیگر تحت عنوان Ubisoft Forward در ماه سپتامبر میلادی برگذار کند. همچنین یک شایعه‌ی جذاب نیز وجود دارد که می گوید قرار است شاهد رونمایی از بازسازی عنوان خاطره انگیز Prince of Persia نیز باشیم. منتظر اطلاعات تکمیلی باشید.

خب دوستان نظرتان چیست؟ منتظر رونمایی از این بازی هستید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame