طبق گفته‌ی استودیوی IO Interactive بازی «هیتمن ۳» (Hitman 3) در تاریخ ۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱ بهمن) عرضه خواهد شد. بازی در دو نسخه‌ی استاندارد و لوکس عرضه خواهد شد. همچنین برای پیش‌خرید کردن بازی، آیتم‌های ظاهری اضافه‌ای به عنوان جایزه در نظر گرفته شده.

بازی «هیتمن ۳» (Hitman 3) در تاریخ ۱ بهمن عرضه خواهد شد.

سال ۲۰۱۶توسعه‌دهنده‌های بازی هیتمن نسخه‌ی جدیدی از این سری بازی را عرضه کردند. این نسخه‌ی جدید که صرفا «هیتمن» نام داشت، یک بازنگری (ریبوت) برای سری هیتمن بود. هیتمن جدید دوباره هسته‌ی گیم‌پلی آرام و پازل‌گونه‌ی این سری، که در بازی «هیتمن: پول خون» (Hitman: Blood Money)‌ به بهترین شکل ممکن وجود داشت را بازگرداند. چند سال بعد، هیتمن ۲ عرضه شد که اساسا همان هیتمن ۲۰۱۶ همراه با بهبودهای جزیی و مجموعه‌ای از مراحل باکیفیت بود.

سال میلادی بعدی قرار است آخرین قسمت از بازنگری‌های هیتمن که «سه‌گانه‌ی قتل»‌ نام دارند عرضه شوند. انتظار داریم مثل دو نسخه‌ی قبلی بازی هیتمن شاهد محیط‌هایی باز و بزرگ باشیم و دوباره بتوانیم به ده‌ها روش خلاقانه هدف خود را به قتل برسانیم. هیتمن ۳ برای اولین بار به ما اجازه‌ی تجربه‌ی هیتمن با استفاده از هدست واقعیت مجازی را می‌دهد.

هیتمن ۳ دو نسخه‌ی متفاوت دارد:

نسخه‌ی استاندارد که فقط بازی اصلی را در خود دارد.

نسخه‌ی لوکس (Deluxe) در کنار بازی اصلی حاوی محتوای اضافه است. این محتوا لباس و آیتم‌های داخل بازی، مراحل اضافه‌ی ویژه‌ی نسخه‌ی لوکس، ساندترک‌های دیجیتالی، توضیحات کارگردان برای معرفی مراحل و کتاب هنری دیجیتالی به نام «دنیای هیتمن» را شامل می‌شود.

کسانی که بازی را پیش‌خرید کرده‌اند به «پکیج سه‌گانگی» دست پیدا می‌کنند. این پکیج شامل سه دسته‌ی سه تایی از آیتم‌های ظاهری است. هر دسته از آیتم‌ها حاوی یک کت‌شلوار برای مامور ۴۷، اسلحه‌ی کمری خفه‌کن‌دار معروف مامور ۴۷ و کیف او هستند. برای هر کدام از آیتم‌ها سه رنگ مختلف که هر کدام مربوط به یکی از نسخه‌های سه‌گانه‌ی جدید هیتمن هستند وجود دارد. رنگ سفید مربوط به بازی اول، رنگ قرمز مربوط به بازی دوم و رنگ سیاه مربوط به بازی سوم است.

بازی هیتمن ۳ روز ۲۰ ژانویه برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی (از طریق فروشگاه اپیک گیمز) و گوگل استیدیا عرضه خواهد شد. هیتمن ۳ برای دارندگان بازی روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴و ایکس‌باکس وان روی کنسول‌های نسل بعدی رایگان خواهد بود. البته نسخه‌ی پلی‌استیشن بازی محدودیت دارد و فقط کسانی که بازی را به طور دیجیتالی برای پلی‌استیشن ۴خریده‌اند می‌توانند به بازی را روی پلی‌استیشن ۵هم داشته باشند. این محدودیت برای نسخه‌ی ایکس‌باکس بازی وجود ندارد.

