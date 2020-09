پس از یکی دو سال آزمایش، بالاخره تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی بازی Spellbreak اعلام شده است. تاریخ انتشار بازی هم اصلا دور نیست و هفته‌ی آینده می‌توانیم این بتل رویال جدید را روی تمام پلتفرم‌ها به رایگان دانلود کنیم.

تاریخ انتشار بازی Spellbreak در رویداد افتتاحیه‌ی نمایشگاه گیمزکام و با نمایش تریلری جدید از بازی اعلام شد؛ تریلری که به خوبی سبک و سیاق متفاوت این بازی را در مقایسه با دیگر بازی‌های بتل رویال به تصویر می‌کشد. بازی Spellbreak برخلاف دیگر رقبای هم‌سبک خود، به جای تیر و تفنگ، روی استفاده از جادو تمرکز دارد.

بازی‌کننده‌ها می‌توانند از بین شش کلاس جادوگر مختلف، یکی را انتخاب کنند و در نقشه‌ی بازی به مبارزه با یکدیگر مشغول شوند. کلاس‌های بازی هر کدام قدرت‌های خاص خود را دارند؛ برای مثال کلاس Pyromancer روی جادوهای آتشین تمرکز دارد، کلاس Conduit روی جادوهای طوفانی و برقی و کلاس Frostborn روی جادوهای یخی.

می‌توان با ادغام جادوهای مختلف و قرار دادن آیتم‌هایی متنوع روی آن‌ها، دست به خلق حملات جدیدی در بازی زد. با این حال، حملات جادویی بازی طوری طراحی شده است تا برای مثال بتوان با آتش، حملات جادوهای یخی را از بین برد؛ در نتیجه امکان ادغام این دو جادو و ساخت حرکات جدید وجود ندارد.

دنیای جادویی Spellbreak، آیتم‌های داخل نقشه را هم متفاوت از دیگر بازی‌های بتل رویال کرده است. می‌توانید آیتم‌هایی پیدا کنید که جادوهای پرواز کردن، نامرئی شدن، کنترل زمان یا توانایی‌های جذاب دیگری را به شخصیت‌تان اضافه می‌کنند.

بازی برای مدت زیادی در قالب نسخه‌ی بتا و با پرداخت هزینه‌ای در دسترس بازی‌کننده‌ها قرار گرفته بود، اما دو ماه پیش خبردار شدیم که نسخه‌ی نهایی بازی به صورت رایگان عرضه خواهد شد. پلتفرم‌هایی که برای بازی در نظر گرفته شده‌اند، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوتر هستند.

بازی Spellbreak در روز سوم سپتامبر روی تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر عرضه‌ی بازی را ببینید.

