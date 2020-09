در رویداد افتتاحیه‌ی گیمزکام ۲۰۲۰، شاهد نمایش ویدیویی از پشت صحنه‌ی ساخت قسمت بعدی مجموعه بازی‌های «عصر اژدها» (Dragon Age)‌ بودیم. اعضای استودیوی بازی‌سازی بایوویر، در قالب این ویدیو به طرفداران مجموعه بازی‌های عصر اژدها اطمینان خاطر دادند که مراحل ساخت قسمت بعدی این بازی‌ها، به خوبی در بایوویر در حال پیشرفت است و آن‌ها مشغول ساخت یک نقش‌آفرینی فانتزی عمیق و داستان-محور هستند.

ویدیویی که بایوویر برای صحبت از قسمت بعدی مجموعه‌ی عصر اژدها منتشر کرده، بی‌شباهت به ویدیوی معروف این استودیو برای معرفی «مس افکت: آندرومدا» نیست. اگر به خاطر داشته باشید، ما آن ویدیو را در برنامه‌های قدیم خود چپ و راست بر سر الکترونیک آرتز کوبیدیم و می‌بینیم که دوباره، الکترونیک آرتز یکی دیگر از همان ویدیوها را به ما قالب کرده است.

قسمت بعدی مجموعه بازی‌های Dragon Age نه اسم مشخصی دارد و نه زمان عرضه‌ی دقیقی.

چند نکته در ویدیوی پشت صحنه‌ی قسمت بعدی عصر اژدها کاملا نمایان است. نکته‌ی اول، که شاید واقعا نیازی نباشد به آن اشاره کنیم، پلتفرم‌های بازی است. مشخص است که عصر اژدها بعدی برای کنسول‌های نسل بعد ساخته می‌شود. این موضوع از انیمیشن‌هایی که نشان داده می‌شوند گرفته تا محیط‌های بازی و افکت‌های بصری، کاملا پیداست و البته که اشاره‌ای ریز به نسل بعد هم می‌شود.

نکته‌ی دیگر، تغییر دوربین بازی به زاویه‌ی سوم شخص روی شانه است. مجموعه بازی‌های عصر اژدها که در ابتدا کاملا یادآور نقش‌آفرینی‌های کلاسیک بودند و چه در روند و چه در نحوه‌ی به تصویر کشیده شدن بازی، نقش‌آفرینی‌های قدیمی را تداعی می‌کردند، ظاهرا در قسمت بعد کاملا دوربین متفاوتی به خود خواهند گرفت. حتی در قسمت قبلی این بازی‌ها یعنی Dragon Age: Inquisition هم ضمن دوربین سوم شخص معمول مجموعه که بیشتر مناسب بازی‌های نقش‌آفرینی است، امکان استفاده از زاویه‌ی دوربین ایزومتریک وجود داشت. دوربین عصر اژدها بعدی با توجه به ویدیوی نمایش داده شده، کاملا شبیه به بازی‌های اکشن و روی شانه است.

موضوع دیگر، تمرکز بیشتر روی شخصیت‌هاست. البته که هرگز نمی‌توان درباره‌ی نتیجه‌ی نهایی صحبت کرد، اما نخستین برخورد ما با عصر اژدهای بعدی توسط این ویدیوی پشت صحنه‌ی جدید صورت گرفته و این ویدیو، به جای صحبت از داستان، نقطه‌ی قوت مجموعه را شخصیت‌ها و توانایی بازی‌کننده در ایجاد رابطه‌های عاطفی مختلف با آن‌ها مطرح می‌کند.

یکی دو خروجی اخیر استودیوی بایوویر، یعنی بازی‌های «آنتم» و «مس افکت: اندرومدا» و شاید برخی از بازی‌های قبل از آن‌ها، به هیچ وجه یادآور توانایی‌های گذشته‌ی بایوویر نبودند. ویدیوی جدید این استودیو برای قسمت بعدی مجموعه‌ی Dragon Age هم امیدی به ما از بهبود وضعیت ساخته‌های بایوویر نمی‌دهد.

با تمام این اوصاف، امیدواریم الکترونیک آرتز و بایوویر از تجربه‌های اخیر خود به اندازه‌ی کافی یاد گرفته و این آموخته‌ها را در ساخت قسمت بعدی عصر اژدها بکار گیرند. قسمت بعدی مجموعه بازی‌های Dragon Age در رویداد گیم اواردز ۲۰۱۸ معرفی شد و هنوز نه اسم مشخصی دارد و نه زمان عرضه‌ی دقیقی.

می‌توانید در ادامه ویدیویی که بایوویر برای نمایش پشت صحنه‌ی ساخت قسمت بعدی عصر اژدها منتشر کرده است را ببینید.

