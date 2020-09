نمرات و نقدهای عنوان Tell Me Why منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Metacritic به تازگی نمرات و نقدهای جدیدترین بازی استودیوی خالق سری بازی Life Is Strange یعنی استودیوی DONTNOD Entertainment یعنی عنوان Tell Me Why منتشر شده که نمرات این عنوان خبر از عنوانی نسبتاََ خوب و تا حدودی موفقیت آمیز می‌دهند.

شما در پایین میتوانید نمرات برخی از وبسایت‌های مطرح دنیای بازی‌های ویدیویی و همچنین نظرات منتقدان آنان در رابطه با جدیدترین بازی استودیوی خالق سری بازی Life Is Strange یعنی استودیوی DONTNOD Entertainment یعنی عنوان Tell Me Why را مشاهده کنید:

Stevivor: 100 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "عنوان Tell Me Why ممکن است که مردم را به خاطر علاقه‌ی متفاوتِ جنسی یک کارکترش به سمت خود بِکِشَد اما این عنوان چیزهای خیلی بیشتری را به مخاطب تحویل می‌دهد؛ عنوان Tell Me Why یک روایت داستان پیچیده و روانشناسانه را به مخاطب تحویل می‌دهد که از اقلیت‌هایش صرفاََ به عنوان ابزاری برای راهی کوتاه شده و میانبر برای احساساتی کردن مخاطبانش استفاده نمی‌کند، دیگر بازیسازان باید یادداشت برداری کنند..."

Player 2: 100 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "تمرکز عنوان Tell Me Why بر روی اعتبار در روایت داستانش این عنوان را به یک پیروزی و موفقیتِ مطلق و تمام عیار در زمینه‌ی روایت داستان تبدیل می‌کند، سرعت عالی بازی به شما اجازه می‌دهد تا به هر یک از المان‌های داستان همان طور که آشکار می‌شود واکنش نشان دهید و استفاده‌ای هوشمندانه از مکانیک‌های گیم‌پلی (اصطلاح انگلیسی: Gameplay) باعث می‌شود تا هر تصمیم شما احساسی اثر گذار و در عین حال بنیانی بدهد؛ تجربه‌ی عنوان Tell Me Why برای طرفداران این سبک و ژانر واجب است."

GamesRadar: 80 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "عنوان Tell Me Why یک شاهکار است؛ شاید نه از نظر تکنیکی و فنی اما از نظر روح، داستان و احساس‌اَش."

Game Informer: 78 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "عنوان Tell Me Why به طور دقیق به سوالی که در عنوان و اسم‌اش مطرح کرده است (به من / بهم بگو چرا) پاسخ نمی‌دهد و شاید هدف اصلی سازنده نیز همین باشد؛ حتی با همین حال نیز در آخر بازی من با احساساتی مختلف از بازی جدا شدم؛ من واقعا از شناختن 2 شخصیت اصلی بازی یعنی Tyler و Alyson لذت بردم و من احساس تعلیق و دسیسه‌ی کشف راز بزرگتر را حس کردم اما عنوان Tell Me Why همچنین من را ناامید نیز کرد؛ این بیش از حد مصور شدن در انتخاب نهایی عنوان Tell Me Why از نظر چگونگی ارائه و چگونگی منطقی کردن یک کارکتر کاملاََ بد است؛ عنوان Tell Me Why به شکلی قوی به پایان نمی‌رسد و چیزی که از آغاز تا پایان عنوان Tell Me Why به چشم می‌خورد پستی و بلندی‌های فراوان است، بلندی‌های عنوان Tell Me Why باعث می‌شوند تا عنوان Tell Me Why ارزش تجربه کردن را داشته باشد اما آماده برای تکان دادن سر خود (به نشانه‌ی تاسف) در زمان مواجه با پَستی‌های عنوان Tell Me Why نیز باشید..."

IGN: 70 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "عنوان Tell Me Why به واسطه‌ی دیالوگ‌های به خوبی نوشته شده‌اش، گشت و گذارهای روزمره اما جذابش و داستان فرشته گونه و خیالیِ عجیب‌اش باعث می‌شود تا ارزش وقت گذاشتن در شهر و جهانش را برای مواجه با داستانی خوب و پازل‌هایی آبرومندانه داشته باشد اما انتخاب‌ها و تصمیمات کم خطر و پلاتِ مرموزِ داستانیِ طاقت فرسایش باعث شد تا من همواره در جستجو و به دنبال عمق و عواقب بیشتر در هنگام تحقیق درباره‌ی حقیقت در درون داستان عنوان Tell Me Why باشم."

Windows Central: 70 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "عنوان Tell Me Why به شکل احترام مندانه‌ای با موضوعات حساس برخورد می‌کند و داستانی با معنا را در رابطه با غم و اندوه و ضربه‌ی روحی روایت می‌کند؛ دیالوگ‌ها و بازیگری‌های عنوان Tell Me Why میتوانند برخی مواقع بی‌ارزش باشند اما این‌ها نباید شما را از تجربه کردن عنوان Tell Me Why باز دارد."

Twinfinite: 70 of 100

چکیده‌ی سخنان منتقد: "عنوان Tell Me Why یکی از آن دسته از بازی‌هایی است که بهتر است تا خودتان برای نتیجه گیری درباره‌ی آنها تجربشان کنید؛ روایت داستان عنوان Tell Me Why درگیر کننده و مرموز است؛ کارکترهایش به خوبی نوشته شده و دوست داشتنی هستند و تنوع گیم‌پلیِ بازی نیز چیزها را تازه نگه می‌دارد و از تکرار جلوگیری می‌کند تا به شما در رسیدن به پایان بازی کمک کنند."





میانگین نمرات عنوان Tell Me Why تا به این لحظه: نمره‌ی 79 با 31 نقد

شما میتوانید با مراجعه به این لینک نمرات و نقدهای جدیدی که جدیدترین بازی استودیوی خالق سری بازی Life Is Strange یعنی استودیوی DONTNOD Entertainment و عنوان Tell Me Why دریافت می‌کند را مشاهده کنید.

قسمت اول از جدیدترین عنوان در سبک داستان سرایی و داستان محور استودیوی DONTNOD Entertainment یعنی عنوان Tell Me Why هم اکنون به صورت جهانی برای کنسول Xbox One و پلتفرم PC منتشر و عرضه شده و قابل بازی می‌باشد؛ قسمت 2ام و قسمت 3ام آن نیز به ترتیب در تاریخ 3 سپتامبر 2020 (که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399) و در تاریخ 10 سپتامبر 2020 (که مصادف است با 20ام شهریور ماهِ سال 1399) منتشر و عرضه خواهد شد؛ لازم به ذکر است که این عنوان بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس بوده و از طریق این سرویس قابل تجربه می‌باشد.

