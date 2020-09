شرکت بتسدا در مراسم گیمزکام امسال، کلیات و تاریخ عرضه‌ی اولین بسته‌ی الحاقی تک‌نفره‌ی بازی «دووم ابدی» (DOOM Eternal) را به نام «خدایان باستانی» (Ancient Gods)، همراه با یک تریلر مشخص کرد. این محتوای دانلودی قرار است دو قسمتی باشد و قسمت اول آن در تاریخ ۲۰ اکتبر (۲۹ مهر) عرضه خواهد شد.

دووم ابدی دنباله‌ی مستقیم بازی دووم ۲۰۱۶ است و این دو بازی مسیر جدیدی را برای بازی‌های سری دووم پیش گرفته‌اند. در دو نسخه‌ی آخر دووم، سازنده‌ها بسیاری از روند‌های مرسوم در اکشن‌های اول شخص جدید را دور انداخته‌اند. دووم‌های جدید با گسترش دادن هسته‌ی دو نسخه‌ی اول دووم به بهترین شکل ممکن توانسته‌اند روح جدیدی در این سری بدمند و موفق شدند در میان سیل شوتر‌های اخیر با اقتدار بدرخشند؛ طوری که می‌توانیم به جرات بگوییم با دو تا از خوش‌ساخت و روان‌ترین اکشن‌های اول شخص در کل تاریخ بازی‌های ویدیویی طرف هستیم.

این محتوای دانلودی قرار است دو قسمتی باشد و قسمت اول آن در تاریخ ۲۹ مهر عرضه خواهد شد.

بازی دووم ۲۰۱۶ سه محتوای دانلودی دریافت کرد. البته تمام آن‌ها مربوط به بخش چندنفره‌ی بازی بودند و چیز قابل توجه‌ای به بازی اضافه نکردند. توسعه‌دهنده‌های دووم قول دادند برای بازی دووم ابدی محتواهای دانلودی تک‌نفره ارایه کنند و حالا اولین محتوای دانلودی بازی به زودی عرضه خواهد شد. خدایان باستانی دو قسمتی است و قسمت اول آن حدود دو ماه بعد عرضه خواهد شد.

در خدایان باستانی، مثل همیشه در نقش دووم اسلیر بی‌اعصاب به مصاف هزاران هیولای جهنمی می‌روید و تمام آن‌ها را قلع‌وقمع می‌کنید. داستان این محتوای دانلودی از این قرار است که در سرزمین‌های ماورایی به دلیل یک عدم تعادل، شیاطین باستانی بر می‌خیزند و برای رفع تهدیدی که برای تمامی هستی ایجاد می‌شود دووم اسلیر به جنگ آن‌ها می‌رود. بر خلاف تمام بازی‌های قبلی سری دووم، در دووم ابدی داستان نقش پررنگ‌تری دارد؛ البته با توجه به شناختی که از طرفداران این سری داریم بعید می‌دانیم افراد زیادی به داستان بازی توجه کنند و بیش‌تر بازی‌کن‌ها دنبال تکه‌تکه کردن دشمنان هستند.

توسعه‌دهنده‌های بازی گفته‌اند قرار است در این محتوای دانلودی دشمنان جدیدی به بازی اضافه شوند. در قسمتی از تریلر این محتوای دانلودی یک تایتان را می‌بینیم که ظاهرا بی‌آزار است؛ قلبا دوست داریم این‌طور نماند و بتوانیم با این هیولای عظیم‌الجثه بجنگیم. در قسمت دیگری از این تریلر مبارزه‌ی با دو «مرادر» (Marauder) نشان داده می‌شود. در بازی اصلی مرادرها چغرترین حریف دووم اسلیر محسوب می‌شوند که مبارزه با یکی از آن‌ها هم اشک ما را در می‌آورد، چه برسد به دو تا از آن‌ها.

این محتوای دانلودی برای کسانی که سیزن پس یا نسخه‌ی دیجیتالی لوکس بازی دووم ابدی را خریداری کرد‌اند رایگان خواهد بود. برای خرید این بسته‌ی الحاقی الزاما نیازی به داشتن نسخه‌ی اصلی بازی وجود ندارد و ظاهرا می‌توان آن را به طور جداگانه از بازی اصلی هم خریداری و بازی کرد.

دووم ابدی حدود شش ماه پیش روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر‌های شخصی و گوگل استیدا منتشر شد و توانست بازخوردهای خوبی از بازی‌کن‌ها و منتقدان دریافت کند و همچنین فروش خوبی داشته باشد. این بازی قرار است برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و نینتندو سوییچ هم در تاریخی نامشخص عرضه شود. طبق اعلام قبلی بتسدا، دارندگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان این بازی می‌توانند دووم ابدی را به رایگان روی نسل بعدی کنسول‌شان تجربه کنند.

دانلود mp4

The post تاریخ عرضه‌ی محتوای دانلودی اول DOOM Eternal مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala