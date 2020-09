گزارش؛ مدرکی دیگر درمورد وجود Xbox Series S منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، از زمانی معرفی Xbox Series X در ماه دسامبر طی مراسم Game Awards، گیمرها در این فکر بودند که آیا Series S قرار است عرضه شود یا خیر. تا حالا شایعات زیادی منتشر شده که به کمک آن توانستیم مدارک را روی هم گذاشته و در کار بودن یک Series S را تأیید کنیم و دیروز یکی از کاربران Twitter به نام BraviaryBrendan قطعه مدرک دیگری روی داشته‌هایمان گذاشت که از این بابت خیالمان را راحت‌تر می‌کند.

بعد از جایگزین کردن کنترلر Xbox One، کاربر BraviaryBrendan با نگاه کردن به کارت Game Pass Ultimate trial که همراه با کنترلر بود متوجه یک چیز جالب توجه شد. یک خط اطلاعات در پشت کارت وجود دارد که به نحوی وجود Series S را تأیید می‌کند؛

در ادامه تصویر توئیت و ترجمه آن را مشاهده می‌کنید؛

«این کارت شامل Xbox Live Gold و دسترسی نامحدود به بیش از 100 بازی با کیفیت روی Xbox Series X | S ، Xbox One و Windows 10 می‌شود.»

یک کنترلر جدید برای Xbox خودم گرفتم چون قبلی خراب شده بود. خیلی جالبه، کد آزمایشی Game Pass Ultimate به Xbox Series S اشاره می‌کند. مطمئناً (چنین کنسولی) وجود دارد.

کاملاً با عقل جور در می‌آید که Microsoft بخواهد در کنار Series X کنسول Series S را نیر عرضه کند. چرا که دقیقاً همین کار را با Xbox One X و Xbox One S نیز انجام داد. حتی قبلاً یک سری عدد و رقم درمورد سخت‌افزار Series S لیک شده بود، می‌توان کم و بیش مطمئن بود که Series S دستگاهی با قدرت کمتر و البته قیمت پائین‌تر است، عیناً همان اتفاقی که برای Xbox One X و Xbox One S افتاد.

به نظر کم کم باید منتظر باشیم که Microsoft به شکل رسمی از Series S رونمایی کند ولی فعلاً، می‌توانیم مطمئن فرض کنیم چنین اتفاقی می‌افتد. مدارک ماه‌های ماه است که روی هم جمع می‌شوند . حالا موضوغ فقط صبر کردن است.

منبع متن: pardisgame