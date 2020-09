شرکت بازی‌سازی برادران وارنر، تاریخ عرضه‌ی بازی Lego Star Wars: The Skywalker Saga را به بهار سال آینده موکول کرده است. پیش از این قرار بود تا پایان سال جالی میلادی شاهد عرضه‌ی این بازی باشیم. در کنار خبر تاخیر بازی، هم‌چنین اعلام شده که نسخه‌هایی از آن برای دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس هم در نظر گرفته شده‌اند.

قرار است در بازی ۹ فیلم اصلی مجموعه‌ی جنگ ستارگان را به صورت لگویی تجربه کنیم.

تاریخ انتشار جدید LEGO Star Wars: The Skywalker Saga در رویداد افتتاحیه‌ی گیمزکام ۲۰۲۰ و با نمایش تریلری جدید از این بازی اعلام شد؛ تریلری که گیم‌پلی جدید آن را که متفاوت از بازی‌های لگویی معمول طراحی شده، به نمایش گذاشت. شبیه به بازی لگویی قسمت هفتم جنگ ستارگان، این طور که به نظر می‌رسد در بازی لگویی The Skywalker Saga هم با مراحلی بسیار سینمایی‌تر طرف هستیم.

همانطور که از نام بازی پیداست، قرار است در بازی ۹ فیلم اصلی مجموعه‌ی جنگ ستارگان را به صورت لگویی تجربه کنیم. می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازی صحنه‌های معروف فیلم‌ها را با سبک و سیاق مخصوص شوخی‌های خود بازسازی کرده باشد.

سازندگان بازی گفته‌اند که الزامی به تجربه‌ی ۹ فیلم به صورت پشت سر هم نیست و بازی‌کننده‌ها این آزادی را دارند تا همان ابتدای کار از بین فیلم‌ها هر کدام را که می‌خواهند انتخاب و مستقیما وارد مراحل مخصوص به آن قسمت شوند. مثل دیگر بازی‌های لگویی، صدها شخصیت مجموعه‌ی جنگ ستارگان در LEGO Star Wars: The Skywalker Saga قرار داده شده‌اند و همه‌ی آن‌ها قابل بازی هستند؛ از خود لوک اسکای‌واکر گرفته تا اوبی‌وان کنوبی و ری و بی‌بی‌ایت و دارث ویدر و کایلو رن.

سیاره‌های مختلف فیلم‌های جنگ ستارگان هم کاملا بازسازی شده‌اند. پس از انجام مرحله‌ی مختص به یک سیاره، می‌توان به آن بازگشت و به انجام کوئست‌های فرعی مختلف در آن سیاره مشغول شد. سیاره‌ها نقش هاب‌های بزرگ را دارند که فعالیت‌های مختلف و متعددی را در خود جای داده‌اند.

همانطور که از یک بازی جنگ ستارگان انتظار می‌رود، در این بازی لگویی هم می‌توان کنترل سفینه‌های فضایی و خودروهایی مختلفی را به دست گرفت و به گشت و گذار در دنیای بازی مشغول شد.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی و تصاویری از LEGO Star Wars: The Skywalker Saga را ببینید. بازی روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

