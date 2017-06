The Evil Within 2 شامل عناصر ترسناک روانشناختی بسیاری است

عنوان The Evil Within 2 ترکیبی از عناصر ترسناک روحی و روانی است! The Evil Within 2 با تریلری عجیب و واقع‌گرایانه که موجب شگفتی افراد بسیاری فارغ از اینکه آن‌ها نسخه اول بازی را تجربه کرده باشند یا خیر، معرفی شد. دلیل آن این بود که تریلر به نمایش درآمده بنظر می‌رساند که The Evil […]

عنوان The Evil Within 2 ترکیبی از عناصر ترسناک روحی و روانی است!

The Evil Within 2 با تریلری عجیب و واقع‌گرایانه که موجب شگفتی افراد بسیاری فارغ از اینکه آن‌ها نسخه اول بازی را تجربه کرده باشند یا خیر، معرفی شد. دلیل آن این بود که تریلر به نمایش درآمده بنظر می‌رساند که The Evil Within 2 چیزهای بیشتری نسبت به عناوین معمولی سبک ترس برای ارائه داشته باشد. از آن دست بازی‌هایی که سعی می‌کند شما را از جای خود بلند کند. این عنوان ظاهرا قرار است ترکیبی از لحظات ترسناک معمولی و عناصر ترسناک روانشناسانه قدیمی جذاب باشد. طی مصاحبه‌ای که اخیرا مجله پلی‌استیشن با آقای جان یوهانس (John Johanas) طراح عنوان The Evil Within 2 داشت، ایشان اذعان کردند که:

در بازی قطعا صحنه‌هایی وجود دارند که موجب پریدن شما از جای خود می‌شود. همانطور که در تریلر مشاهده کردید؛ و هنگامی که گیم‌پلی بازی را ببینید متوجه خواهید شد که در این نسخه ما از عناصر روانشناسانه‌ای استفاده کرده‌ایم، و بازیکنان قطعا در زمان تجربه بازی متوجه آن‌ها خواهند شد.

پیت هاینز (Pete Hines) یکی از عوامل کمپانی پتسدا نیز در این مصاحبه حضور داشت، او به مانند یوهانس نظر مشابهی داشت:

اشتباه برداشت نکنید. صحبت‌های یوهانس به این معنا نیست که در بازی مشکلی وجود دارد، اما باید بگوییم که The Evil Within 2 شبیه بازی Saw نیست. در بازی تنها شاهد خون و خونریزی‌های بی‌وقفه، قطع عضو و بیرون کشیدن دل و روده نخواهیم بود. ما دریافتیم که راه‌های بسیاری برای ترساندن مردم وجود دارد، و بنظر من یکی از نکات جالب درمورد The Evil Within 2 این است که اگر دوست ندارید بترسید، مجبور به تجربه آن نیستید!

در ادامه هاینز درمورد چیزهای جالبی صحبت نمود، او اعلام داشت که استودیوی Tango Gameworks واقعا کار بزرگی انجام داده. اینکه برای تعادل/ بالانس یک بازی ترسناک چه مقدار عنصر “ترس” موردنیاز است تا جواب بگیرید!

بنظر من نکته دیگری که یوهانس و تیم‌سازنده برروی آن تمرکز کرده‌اند، این ایده است که عنوانی در سبک وحشت و بقا صرفا نباید بی‌وقفه شما را بترساند. شما بازیکن را درمحیطی خاص قرار می‌دهید، پس از گذشت ۲ ساعت بازیکن به تمامی موارد موجود در بازی بی‌احساس می‌شود. مثل اینکه: این بازی همش درحال ترساندن است. همه چیز وحشتناک است. بیخیالش، من می‌ترسم! اما من فکرمی‌کنم کاری که استودیوی Tango Gameworks در انجامش بسیار خوب عمل کرده این است که نقطه تعادل منابع و شدت نیاز آن‌ها را پیدا کرده است. ما متوجه شدیم اگر به بازیکن فرصت نفس کشیدن و توجه به داستان بازی دهیم، یا اینکه شخص فرصت این را داشته باشد که با فرد دیگری درمورد بازی صحبت کند؛ درواقع شما عنوانی ساختید که بسیار تاثیرگذارتر از لحظات ترسناکی است که می‌تواند موجب ترس شوند. و بنظر من قابلیتی که تیم‌سازنده بازی دارند تا زمانی که شما آن را تجربه نکنید، قدردان زحمات آن‌ها نخواهید بود. The Evil Within 2 حتی یک بازی وحشت و بقا نیست. من فکرمی‌کنم چیزی مهمتر از وحشت و بقا باشد.

عنوان The Evil Within 2 قرار است در ۱۳ اکتبر برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود.

منبع متن: gamefa