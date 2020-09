در رویداد افتتاحیه‌ی گیمزکام ۲۰۲۰ شاهد نمایش تریلری جدید از بازی Medal of Honor: Above and Beyond و مشخص شدن زمان عرضه‌ی آن بودیم. این بازی واقعیت مجازی برای عرضه در پایان سال جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

بازی به صورت انحصاری برای هدست‌های واقعیت مجازی آکیولس عرضه خواهد شد.

دقیقا تابستان سال گذشته بود که استودیوی بازی‌سازی ریسپاون از ساخت یک مدال افتخار جدید مختص پلتفرم واقعیت مجازی خبر داد و از آن زمان، چیز زیادی از بازی نشنیده بودیم. با این حال، سازندگان Medal of Honor: Above and Beyond در رویداد افتتاحیه‌ی گیمزکام با نمایش تریلری جدید از بازی، نشان دادند که مشغول ساخت یک تجربه‌ی کامل از مدال افتخار برای واقعیت مجازی هستند.

در واقع، استودیوی بازی‌سازی ریسپاون که ساخت بهترین اکشن‌های اول شخص اخیر (تایتان‌فال و ایپکس لجندز) را در کارنامه‌ی خود دارد، برای ساخت Medal of Honor: Above and Beyond سراغ کارگردان اصلی مجموعه بازی‌های مدال افتخار را گرفته است. این بازی مدال افتخار جدید را خالق این مجموعه بازی‌ها می‌سازد و تاکید بسیاری شده است که هدف از ساخت Above and Beyond بازگشت به ریشه‌های این مجموعه بوده است.

تریلر جدید بازی به خوبی روند سینمایی و عناصر معمول مجموعه‌ی مدال افتخار را به نمایش می‌گذارد؛ طوری که واضح است با یکی از بهترین ساخته‌های واقعیت مجازی طرف هستیم. گفته شده که پلتفرم واقعیت مجازی به سازندگان بازی این اجازه را داده تا تجربه‌ای تازه از اکشن‌های اول شخص جنگ جهانی دوم را به مخاطبان این سبک بازی‌ها ارایه دهند و روندی متفاوت را برای Medal of Honor: Above and Beyond طراحی کنند.

می‌توانید در ادامه تریلر داستانی Medal of Honor: Above and Beyond را ببینید. بازی به صورت انحصاری برای هدست‌های واقعیت مجازی آکیولس (فیس‌بوک) عرضه خواهد شد.

