بازی Little Nightmares II اواخر بهمن امسال منتشر خواهد شد

توسعه‌دهنده‌های بازی «کابوس‌های کوچک ۲» (Little Nightmares II) در مراسم گیمزکام اعلام کردند این بازی در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن) عرضه خواهد شد. دارندگان نسخه‌ی نسل هشتمی بازی می‌توانند بدون هزینه‌ی اضافی بازی‌شان را به نسخه‌ی نهم ارتقا دهند.

بازی Little Nightmares 2 در روز۲۳ بهمن‌ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوتر‌ عرضه خواهد شد.

بازی کابوس‌های کوچک که سه سال پیش عرضه شد، تجربه‌ای کوتاه از جنس ترسی متفاوت را ارایه می‌دهد. بر خلاف بسیاری از بازی‌ها که تلاش می‌کنند هیولاها را تا حد ممکن درون حلق بازی‌کن فرو کنند، کابوس‌های کوچک ترسی که آرام‌آرام زیر پوست بازی‌کن جا خوش می‌کند. در این بازی در نقش «سیکس» (Six) درون مکانی کشتی‌مانند قرار می‌گیرید و باید از میان هیولاهای کابوس‌وار بازی به سمت آزادی بخزید.

در کنفرانس گیمزکام پارسال دنباله‌ی کابوس‌های کوچک معرفی شد و حالا تاریخ عرضه‌ی آن همراه با یک تریلر منتشر شده. یکی از شاخص‌ترین چیزهایی که در تریلر نسخه‌ی دوم کابوس‌های کوچک می‌بینیم وجود محیط‌های بسته (که تمام بازی اول را تشکیل داده بودند) در کنار فضا‌های باز است. بازی توانسته به خوبی اتمسفر دلهره‌آور بازی پیشین خود را حفظ کند و حتی می‌توانیم بگوییم آن را بهبود داده.

در کنار اتمسفر آزاردهنده، موسیقی هولناک بازی باعث می‌شود حسابی مورمورمان شود. گیم‌پلی بازی مانند نسخه‌ی قبلی از دو بخش اصلی پازل و مخفی‌کاری تشکیل شده. در کابوس‌های کوچک ۲، کنترل «مونو» (Mono) را در دست می‌گیریم. پسر بچه‌ای که قدرت‌های ماورایی دارد و می‌تواند بین تلویزیون‌ها جا‌به‌جا شود.

تلویزیون‌ها از مهم‌ترین بخش‌های کابوس‌های کوچک ۲ هستند. داستان بازی راجع به فردی مرموز است که از یک برج فرستنده‌ی تلویزیونی، افراد را کنترل می‌کند. در این تریلر سیکس را هم می‌بینیم. طبق گفته‌ی سازنده‌های بازی، سیکس در حال محو شدن است و تنها امید نجات یافتن او، مونو است.

کابوس‌های کوچک ۲، روز ۱۱ فوریه (۲۳ بهمن)‌ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوتر‌های شخصی (از طریق استیم) عرضه خواهد شد. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس بازی مدتی بعد از این تاریخ منتشر خواهد شد. دارندگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ایک‌باکس وان بازی می‌توانند به رایگان بازی خود را به نسخه‌ی نسل بعدی کنسول‌شان ارتقا دهند.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر دلهره‌آور بازی کابوس‌های کوچک ۲ را ببینید.

دانلود mp4

