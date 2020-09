الکترونیک آرتز از بسته‌ی جدیدی شامل محتوای «جنگ ستارگان» برای بازی The Sims 4 رونمایی کرده است. این بسته‌ی تازه که The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu نام دارد، محیطی تازه، آیتم‌هایی جدید و حتی یک خط داستانی را هم به بازی اضافه می‌کند.

رونمایی از این بسته‌ی جدید برای سیمز ۴ در رویداد افتتاحیه‌ی گیمزکام ۲۰۲۰ انجام شد. تریلری که برای معرفی این بسته منتشر شده، به خوبی قابلیت‌هایی جدیدی که به بازی خواهند آمد را نمایش می‌دهد. با اضافه کردن این بسته به بازی، می‌توانید برای سیمز خود حتی شمشیر نوری و یک ربات طراحی و آن‌ها را شخصی‌سازی کنید.

بسته‌ی دانلودی The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu در روز هشتم سپتامبر با قیمت ۲۰ دلار عرضه خواهد شد.

مثل همیشه می‌توانیم انتظار اضافه شدن مجموعه‌ای از لباس‌ها و آیتم‌های ساخت و ساز جدید را با این بسته‌ی دانلودی داشته باشیم؛ طوری که می‌توان دنیایی کاملا شبیه به محیط‌های جنگ ستارگان در سیمز ۴ خلق کرد.

بسته‌ی Journey to Batuu یک بسته‌ی الحاقی نیست و در واقع Game Pack است. در واقع سیمز ۴ سه نوع محتوای دانلودی دارد. ارزان‌ترین آن‌ها Stuff Pack هستند که فقط آیتم به بازی اضافه می‌کنند و گران‌ترین آن‌ها هم بسته‌ی الحاقی یا همان Expansion Pack که نه‌تنها آیتم و لباس و محیط به بازی می‌افزایند، بلکه مکانیک گیم‌پلی و سیستم‌های جدید هم به بازی اضافه می‌کنند و به طور کلی حتی اساس بازی را تغییر می‌دهند. بسته‌های دیگری هم به نام Game Pack وجود دارند که میان این دو بسته‌ی دیگر قرار می‌گیرند. بسته‌ی جنگ ستارگان از این قبیل محتوای دانلودی است.

نکته‌ی جالب این بسته‌ی دانلودی، اضافه شدن یکی دو خط داستانی به نقشه‌ی جدید Batuu است. بازی‌کننده‌ها می‌توانند به یکی از سه جناح مختلف دنیای جنگ ستارگان بپیوندند و این موضوع، روی رابطه‌شان با شخصیت‌های مختلف نقشه‌ی Batuu تاثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر به گروه First Order بپیوندید، دیگر نمی‌توانید به گروه First Order ورود کنید. در این میان بازی قصه‌ای هم تعریف می‌کند که به نسبت انتخاب‌های شما ممکن است روندش تغییر کند.

در تریلر The Sims 4: Journey to Batuu هم‌چنین می‌توانیم ببینیم که برخی از شخصیت‌های دنیای جنگ ستارگان مثل «ری» و «کایلو رن» به بازی اضافه شده‌اند.

بسته‌ی دانلودی The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu در روز هشتم سپتامبر با قیمت ۲۰ دلار عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر این محتوای دانلودی را ببینید.

دانلود mp4

The post جنگ ستارگان به سیمز ۴ می‌آید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala