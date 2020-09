استودیوی بازی‌سازی اینسامنیاک گیمز وضعیت اجرای بازی Ratchet & Clank: Rift Apart را روی پلی‌استیشن ۵ مشخص کرده است. طبق گفته‌ی این استودیو، می‌توان بازی را با کیفیت ۴K و سرعت ۳۰ فریم اجرا کرد، یا آن را با سرعت ۶۰ فریم ولی با وضوح تصویری پایین‌تر از ۴K تجربه کرد.

بازی Ratchet and Clank قرار است در محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ وارد بازار شود.

اطلاعات جدید بازی رچت و کلنک PS5 در حالی منتشر می‌شوند که به تازگی شاهد نمایش گیم‌پلی جدیدی از آن بوده‌ایم. در ویدیوی گیم‌پلی جدید Ratchet & Clank: Rift Apart می‌توانیم قابلیت‌هایی کاملا تازه را از چه نظر کیفیت بصری و چه از نظر روند، ببینیم؛ قابلیت‌هایی که به لطف سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ ممکن شده‌اند.

جزییات چگونگی اجرای بازی روی پلی‌استیشن ۵ در قالب مصاحبه‌ای با سازندگان بازی، در هفته‌نامه‌ی فامیتسو منتشر شده است. شماره‌ی این هفته‌ی فامیتسو مصاحبه‌ای با «مایک دیلی»، کارگردان بازی داشته است و در این مصاحبه، به کیفیت اجرای بازی اشاره کرده است. پس از انتشار این مصاحبه، حساب کاربری رسمی اینسامنیاک گیمز در توییتر هم با تایید صحبت‌های کارگردان بازی، دوباره به جزییات اجرای Ratchet & Clank: Rift Apart روی پلی‌استیشن ۵ اشاره کرد.

دو حالت اجرای بازی، «وضوح تصویر ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه» و «وضوح تصویر پایین‌تر از ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه» هستند.

این طور که به نظر می‌رسد، در حالت ۳۰ فریم، بازی با وضوح تصویر کامل ۴K رندر می‌شود، اما وقتی آن را روی حالت ۶۰ فریم قرار می‌دهیم، احتمالا با وضوح تصویر پویا طرف خواهیم بود که بر حسب نیاز، وضوح تصویر را بالا و پایین می‌برد تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه حفظ شود.

تهیه‌کننده‌ی بازی در ژاپن، «دایسوکه ایشیداته»، در نشریه‌ی فامیتسو اضافه کرده است: «در دوره‌ی PS3 تصمیم گرفتیم تا گرافیک رچت و کلنک را بالا ببریم و در همین راستا، سرعت اجرای ۶۰ فریم را که روی بازی‌های رچت و کلنک PS2 داشتیم، به ۳۰ فریم تغییر دادیم. بازی با در نظر گرفتن این موضوع طراحی شده بود که قرار است با سرعت ۳۰ فریم اجرا شود. این بار، بازی‌کننده‌ها این انتخاب را دارند تا مثل بازی‌های PS2 حالت ۶۰ فریم را انتخاب، یا مثل بازی‌های PS3 به بعد، وضوح تصویر بالاتر و سرعت ۳۰ فریم را انتخاب کنند.»

بازی Ratchet & Clank: Rift Apart به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ در دست ساخت است. این بازی قرار است در محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی کنسول، وارد بازار شود.

