بازی The Last of Us: Part II در صدر لیست عناوین تکمیل شده PS4 قرار گرفت

این روزها تکمیل یک بازی کار آسانی نیست. مشغله کاری، زندگی شخصی و برخی موارد دیگر باعث می‌شوند تکمیل یک بازی 20-30 ساعته کمی خسته کننده شود. اما اگر یک بازی با کیفیت و به خوبی The Last of Us: Part II باشد، ارزش آن را دارد که زمان بیشتری را به آن اختصاص دهیم و طبق تصویری از داده سیستم تروفی‌های The Last of Us 2 بسیاری از بازیکنان با این حرف موافق هستند.

The Last of Us: Part II را می‌توان بین 20 الی 40 ساعت تمام کرد و بستگی به آن دارد که چه مقدار زمان به گشتن در دنیای آن اختصاص دهید. با رسیدن به پایان داستان آن تروفی What I Had to Do آزاد می‌شود و می‌توانید درصد دریافت آن توسط بازیکنان دیگر را هم ببینید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، در تصویری که توسط ungeek ارائه شده می‌بینید که 58 درصد از بازیکنان این تروفی را دریافت کرده‌اند و یعنی The Last of Us: Part II با پشت سر گذاشتن تروفی اتمام داستانی بازی‌های God of War (با 51.8 درصد) و Final Fantasy VII Remake (با 53.3 درصد) در صدر لیست عناوین تکمیل شده PS4 قرار می‌گیرد. این رقم حتی در بازی‌های محبوب و پرفروش دیگر PS4 مثل Days Gone و Horizon: Zero Dawn تا 34 درصد است.





برای مقایسه می‌توانید درصد تکمیل سایر بازی‌های PS4 را مشاهده کنید:

Final Fantasy VII Remake – 53.3%

God of War – 51.8%

Marvel’s Spider-Man – 50.7%

Uncharted: The Lost Legacy – 50.3%

Detroit: Become Human – 49%

Ghost of Tsushima – 38.2%

Horizon Zero Dawn – 34.5%

Days Gone – 34%

Death Stranding – 29.3%

Red Dead Redemption II – 28.6%

در پایین لیست بازی‌های Death Stranding و Red Dead Redemption 2 به ترتیب با 29.3 و 28.6 درصد قرار دارند. البته فعلا در زمان نوشتن این خبر وضعیت چنین است و قطعا در طول زمان درصدها تغییر می‌کنند و لازم به ذکر است که سایر بازی‌های PS4 در لیست حساب نشده‌اند و این‌ درصدها فقط مربوط به تروفی تکمیل بخش داستانی آن‌هاست. در هر صورت انتقاداتی از داستان پیچیده و غیر منتظره The Last of Us: Part II شد اما به هر حال بازی فروش فوق‌العاده خوبی داشت و بازیکنان زیادی هم آن را به پایان رساندند.

در اخبار مرتبط دیگر با The Last of Us فهمیدیم که سریال آن دارای لحظه‌ای "فک برانداز" است که قبلا از بازی حذف شده بود. صحبت‌های کریگ مازین، خالق سریال Chernobyl و نویسنده سریال The Last of Us را می‌توانید در این بخش مطالعه کنید.

بازی The Last of Us: Part II هم‌اکنون برای کنسول PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame