به گزاارش پردیس‌گیم، با اینکه حتی لفظ بازی خدمات محور یا games as a service هم کام بازیکنان را تلخ می‌کند، اما اگر این کار به درستی پیاده‌سازی شده باشد، می‌تواند کیفیت بازی را به مرور بهبود بخشد. به عنوان مثال No Man’s Sky، یک بازی ناقص با کوهی از مشکلات بود که به مرور و با دریافت به‌روزرسانی‌های بزرگ سرانجام به یک بازی ویژه مبدل گشت. حال اما، سازندگان این بازی به دنبال خلق IP جدیدی هستند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده سازندگان بازی بر روی یک بازی بزرگ و جاه طلب در مقیاس No Man’s Sky کار می‌کنند. رهبر استودیو آقای Sean Murray در جدیدترین مصاحبه‌ی خود اعلام کرده است که عنوانی که بر روی آن در حال کار هستند، دنباله‌ی No Man’s Sky نیست. ایشان این نکته را نیز اضافه کردند که یکی از دلایل جدایی از EA همین بحث ساختن دنباله‌هاست. و این چیزی بود که Hello Games خواهان آن نبود و پس از Joe Danger و Joe Danger 2، ما بازیی مانند No Man’s Sky را دیدیم که حال و هوای متفاوتی داشت.

به هر حال استودیو کماکان بر روی آپدیت جدید No Man’s Sky کار می کند، بنابراین بعید است به این زودی خبر جدیدی از عنوان در دست ساختشان به دست آید.

