به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، طبق شایعات اخیری که در فضای مجازی پخش شده‌اند، یک نسخه بازسازی شده از Prince of Persia هفته آینده معرفی می‌شود.

جیسون شرایر از Bloomberg که اعتبار خود را پیش از این ثابت کرده، در پادکست جدید Triple Click گفت یک نسخه بازسازی شده از Prince of Persia هفته آینده در Ubisoft Forward معرفی می‌شود.

مدتی است که شایعات حاکی از در دست ساخت بودن یک بازی جدید Prince of Perisa هستند اما هنوز چیزی به‌طور رسمی تایید نشده است. طبق شایعات، احتمالا با بازسازی کامل Prince of Persia: The Sands of Time طرف خواهیم بود که یکی از محبوب‌ترین نسخه‌های تاریخ این سری نمادین است.

Prince of Persia: The Forgotten Sands آخرین بازی از این سری بود که در سال 2010 برای کنسول‌های هفتم و کامپیوتر منتشر شد اما در نسل هشتم متاسفانه با وجود اینکه سال‌ها شایعات آن به گوش می‌خورد، هیچ خبری از نسخه‌ای جدید نشد.

