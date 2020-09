در رویداد گیمزکام که این روزها جریان دارد، شرکت مایکروسافت از نسخه‌ی بازسازی شده‌ی قسمت سوم از سری بازی‌های عصر امپراطوری‌ها با عنوان Age of Empires III: Definitive Edition رونمایی کرد. این بازسازی در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) روی فروشگاه مایکروسافت و استیم عرضه خواهد شد.

سری بازی عصر امپراطوری‌ها یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین بازی‌های استراتژی هم‌زمان هستند. این سری بازی سابقه‌ی بیست و چند ساله‌ای دارد و در ابتدای کار خود توانست با ویژگی‌های منحصر به فرد و گیم‌پلی خوش‌ساخت‌اش در میان دیگر بازی‌های استراتژی قد علم کند. نسخه‌ی سوم بازی در سال ۲۰۰۵ ساخته شد و چشم‌گیر‌ترین نکته‌ی آن در مقایسه با نسخه‌های قبلی، گرافیک سه بعدی و زیبای آن بود. مایکروسافت از دو سال گذشته شروع به بازسازی بازی‌های این سری به طور سالانه کرده و امسال نوبت نسخه‌ی سوم عصر امپراطوری‌ها شده.

بازسازی عصر امپراطوری‌ها ۳ تغییر چشم‌گیری در حس‌و‌حال بازی ایجاد نکرده و صرفا به بهبود ظاهر بازی و اضافه کردن چند ویژگی جدید بسنده کرده. مهم‌ترین تغییرات ظاهری بازی نورپردازی بهبود یافته، بافت‌های باکیفیت‌تر و مدل‌های پرجزییات‌تر هستند. چند عکس از بازی در حساب رسمی توییتر عصر امپراطوری‌ها منتشر شده و مدل‌های جدید بازی را نشان می‌دهد که انصافا کیفیت آن‌ها به طور چشم‌گیری افزایش یافته.

به گفته‌ی سازنده‌های بازی، این بازسازی با در نظر داشتن اجرا با وضوح تصویر ۴K ساخته شده. موسیقی و افکت‌های صوتی بازی با کیفیت بالاتری بازسازی شده‌اند. در کنار این تغییرات، کیفیت میان‌پرده‌های بازی هم به شکل قابل توجه‌ای افزایش یافته‌اند.

البته تمام ارتقاها نسبت به نسخه‌ی اصلی به ویژگی‌های هنری محدود نمی‌شوند و سازنده‌ها ویژگی‌های جدیدی مرتبط با گیم‌پلی هم اضافه کرده‌اند. در بازسازی عصر امپراطوری‌ها ۳، دو تمدن جدید یعنی اینکا‌ها و سوعدی‌ها اضافه شده‌اند. دو گیم مود جدید به نام‌های «نبرد‌های تاریخی» و «هنر جنگ» به بازی اضافه شده‌اند. در نبردهای تاریخی همان‌طور که از اسم آن پیداست نبرد‌های واقعی تاریخی را درون بازی تجربه می‌کنید. هنر جنگ حالت چالش‌گونه‌ی بازی است و به رقابت‌های آنلاین بازی شباهت دارد.

این بازسازی، بخش آنلاین همراه با قابلیت‌های جدید مانند حالت تماشاچی و پشتیبانی از دستکاری (ماد) دارد. دستکاری‌ها و نقشه‌های ساخته شده توسط بازی‌کن‌ها همیشه بخشی از سری عصر امپراطوری‌ها بوده‌اند. مشخصا وقتی بازی در حالت آنلاین از دستکاری‌ها پشتیبانی می‌کند، پشتیبانی از دستکاری‌ها برای حالت تک‌نفره‌ی هم وجود دارد.

همان‌طور که گفته شد این بازسازی تغییر اساسی‌ای در بازی ایجاد نمی‌کند و اگر از طرفداران همیشگی این سری و خواهان پیشرفت‌های پایه‌ای هستید باید برای نسخه‌ی چهارم بازی که پارسال تایید شد، صبر کنید. پارسال حین عرضه‌ي نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عصر امپراطوری‌ها ۲ شرکت مایکروسافت اعلام کرد بازی که «عصر اساطیر» (Age of Mythology) را فراموش نکرده و برای این نسخه‌ی جانبی از سری عصر امپراطوری‌ها هم برنامه دارد.

مشخص نیست مایکروسافت قصد بازسازی یا ساخت نسخه‌ی جدیدی از عصر اساطیر را دارد و همچنین معلوم نیست در سال‌های آینده قرار است کدام یک از این دو بازی زودتر به دست‌مان برسد. همین حالا صدای طرفداران عصر اساطیر با دیدن این بازسازی جدید در آمده و جمع کثیری از گیمرها که ما هم جزو آن‌ها هستیم خواهان یک عصر اساطیر جدید هستند.

بازسازی عصر امپراطوری‌ها ۳، روز ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) روی استیم و فروشگاه ویندوز ۱۰ مایکروسافت عرضه خواهد شد. بازی‌کردن آنلاین بین دو نسخه‌ی بازی ممکن است و بازی‌کن‌ها به سرور‌های مخصوص فروشگاه‌شان محدود نخواهند شد. همین حالا می‌توانید بازسازی عصر امپراطوی‌ها ۳ را در فروشگاه استیم پیش‌خرید کنید. اگر به این سری بازی علاقه دارید امکان خرید هر سه نسخه‌ي بازسازی شده به صورت یک مجموعه همراه با ۲۵ درصد تخفیف وجود دارد.

